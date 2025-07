Czy marszałek Hołownia powinien spotykać się z opozycją? Zaskakujący wynik sondażu

Polacy są za rozmowami rządzących z opozycją

Kiedy okazało się, że marszałek Sejmu spotkał się dwukrotnie w tajemnicy z liderem PiS, w koalicji rządowej zapanowała konsternacja. Także w partii Szymona Hołowni nie wszyscy są zadowoleni z działań jej lidera, czego przykładem było opuszczenie Polski 2050 przez posłankę Izabelę Bodnar.

Jak niedawno informowaliśmy, 66 proc. ankietowanych przez Instytut Badań Pollster negatywnie odebrało informacje o spotkaniach Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim. Według większości z nas premier Donald Tusk ma prawo czuć się przez Hołownię zdradzony. Respondenci twierdzą też, że marszałek Sejmu rozważa utworzenie koalicji z PiS.

Jak widać, Polacy nie zostawili w omawianej sprawie suchej nitki na założycielu Polski 2050. „Super Express” zlecił jednak sondażowni zadanie ankietowanym kilku dodatkowych pytań dotyczących narad Hołowni z politykami PiS i okazuje się, że niektóre z odpowiedzi są dla marszałka Sejmu korzystne. - Czy to dobrze, że Hołownia spotyka się z opozycją? – spytali badacze opinii. – Aż 68 proc. z nas odpowiedziało na to pytanie pozytywnie!

i Autor: Autor: SE serek3.jpg

Czy okoliczności spotkań były odpowiednie?

- Polacy zgadzają się z tym, że trzeba rozmawiać. Czyli generalnie są zgodni z uzasadnieniem Szymona Hołowni, dlaczego w ogóle doszło do takiego spotkania z prezesem PiS. Jako społeczeństwo jesteśmy w większości za złagodzeniem polaryzacji. Ankietowani są za spotkaniami, za prowadzeniem rozmów, natomiast zdecydowanie im nie odpowiada forma spotkania, do którego doszło w mieszkaniu europosła PiS – tłumaczy socjolog, prof. Henryk Domański.

Opinię socjologa potwierdza odpowiedź ankietowanych na następne pytanie zadane im przez Instytut Badań Pollster: - Czy okoliczności spotkania Hołowni z Kaczyńskim nie były odpowiednie? 78 proc. z nas odpowiada na to pytanie twierdząco. – Jak widać, wyniki zadawanych w ankietach pytań nie są jednoznacznie, gdyż Polacy nie oceniają źle samych rozmów, ale negatywnie oceniają fakt, że dochodzi do nich u kogoś w domu przy kolacji – uważa politolog, prof. Bartłomiej Biskup.

Hołownia zrobił to na żywo w studiu „Kropki nad i”. Olejnik niedowierzała

Polska 2050 może może zyskać poparcie

Prof. Henryk Domański podkreśla zaś, że po chwilowych spadkach poparcia dla Polski 2050, co będzie spowodowane ujawnieniem zakulisowych spotkań z politykami PiS, może pojawić się jednak wzrost poparcia dla tego ugrupowania. – Czynnikiem poprawiającym notowania Polski 2050 może być odwaga Hołowni. On przez te rozmowy z politykami PiS pozbawił się szans na wysokie stanowiska. Ludzie widzą, że dużo ryzykuje, a w naszej polityce to rzadkość – tłumaczy ekspert.

Sondaże Instytutu Badań Pollster zrealizowano 8 i 9 lipca 2025 r. na próbie 1085 dorosłych Polaków.

Express Biedrzyckiej Anna Siewierska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.