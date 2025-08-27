Rok temu decyzją minister edukacji zostały zniesione obowiązkowe prace domowe

Barbara Nowacka triumfowała i przekonywała, że to zmiana na lata

Teraz okazuje się, że mogła być w błędzie

Zmiana Nowackiej

Od kwietnia 2024 roku szkoły podstawowe wprowadziły zmiany w zadawaniu prac domowych. W klasach I-III zrezygnowano z nich całkowicie, z wyjątkiem ćwiczeń rozwijających sprawność manualną. Uczniowie klas IV-VIII otrzymują zadania, które nie są obowiązkowe i nie wpływają na ocenę. Minister edukacji, Barbara Nowacka, tłumaczyła tę decyzję chęcią zapewnienia uczniom więcej czasu na naukę, przygotowanie do testów, czytanie, rozwijanie zainteresowań i odpoczynek.

Zobacz: Szok w studiu TVN24 po tych słowach posłanki PiS. "Pani naprawdę to powiedziała?!"

Jednak istnieje możliwość, że obowiązek odrabiania zadań domowych zostanie przywrócony jeszcze w tym roku. Radio RMF FM informuje, że eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych analizują wyniki egzaminów ósmoklasistów sprzed i po wprowadzeniu zmian w zadawaniu prac domowych, aby ocenić ich wpływ.

Powrót prac domowych?

- W lipcu MEN informował, że na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego uczniowie mieli problemy z poprawnym używaniem znaków interpunkcyjnych. W przypadku matematyki kłopotem okazało się zadanie otwarte z geometrii płaskiej. Jeśli chodzi o język angielski, najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte, sprawdzające znajomość środków językowych. Wcześniej eksperci oceniali wyniki ankiety, która została rozesłana do dyrektorów i nauczycieli z 2 tysięcy szkół. Do IBE trafiło ponad 6 tysięcy odpowiedzi. Pracownicy szkół oceniają w nich doświadczenia własne i uczniów - czytamy na rmf24.pl.

Sprawdź: Palikot i Wojewódzki skazani! Śpiewak triumfuje! "Najwyższe grzywny w historii"

Wkrótce uczniowie i ich rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet. Dopiero połączenie i analiza danych z obu tych grup pozwoli na kompleksową ocenę sytuacji, która następnie zostanie przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warto nadmienić, że Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiada się za powrotem prac domowych. Prezes ZNP, Sławomir Broniarz, podkreśla jednak, że kluczowe jest określenie formy tych zadań: czy mają one wyglądać tak jak przed zmianami, czy też należy poszukać innego, lepszego rozwiązania, ponieważ kwestia ta jest istotna dla nauczycieli.

Galeria poniżej: Adrian Zandberg i Barbara Nowacka byli parą

Sonda Jak oceniasz zniesienie obowiązkowych prac domowych? pozytywnie negatywnie