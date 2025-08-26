Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki i Tomasz Czechowski zostali skazani

Sąd podtrzymał wcześniejsze wyroki, narzucające im wysokie grzywny za nielegalne promowanie alkoholu w sieci

Jan Śpiewak triumfuje i zapowiada dalsze kroki

Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot z gigantycznymi karami!

Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot zostali prawomocnie ukarani za nielegalne reklamy alkoholu w internecie. Aktywista Jan Śpiewak poinformował, że wymierzono im najwyższe grzywny w historii, w związku z jego zawiadomieniem. Sąd podtrzymał wcześniejsze wyroki, nakładając na Palikota, Wojewódzkiego i Tomasza Czechowskiego wysokie kary finansowe. Łącznie z kosztami sądowymi będą musieli zapłacić odpowiednio 495 tys. zł, 440 tys. zł i 335 tys. zł!

Jan Śpiewak triumfuje

- Mamy super sukces! Wyroki za nielegalne reklamy alkoholu wobec Kuby Wojewódzkiego, Janusza Palikota, a także Tomasza Czechowskiego się uprawomocniły – ogłosił Jan Śpiewak na swoim profilu w mediach społecznościowych. - Wymierzono im najwyższe grzywny w historii z mojego zawiadomienia - dodał. Aktywista podkreślił, że to on złożył przeciwko nim trzy lata temu zawiadomienie do prokuratury, dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa związanego z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chodziło o promowanie produktów alkoholowych w internecie.

Śpiewak podkreślił, że jest to ważny sygnał dla wszystkich, którzy łamią prawo i promują alkohol w przestrzeni publicznej, w tym w mediach społecznościowych. Jak dodał, to dopiero początek jego działań, które mają na celu całkowity zakaz reklam alkoholu, wzrost jego cen, ograniczenie czasu sprzedaży oraz zmniejszenie liczby punktów, w których można go nabyć.

Co mówi prawo?

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w Polsce nie można reklamować większości napojów alkoholowych. Restrykcje omijają jedynie piwo, jednak nawet w przypadku materiałów promocyjnych tego trunku istnieją pewne ograniczenia. Tymczasem Jan Śpiewak argumentował, że Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki wykorzystywali swoje media społecznościowe do promocji zarówno wódki, jak i piwa pochodzących z należącej do nich wytwórni.

Wcześniejszy, nieprawomocny wyrok w sprawie Palikota, Wojewódzkiego i Czechowskiego zapadł w listopadzie ubiegłego roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Sędzia Łukasz Zioła argumentował, że w przedmiotowej sprawie nie budzi żadnej wątpliwości sądu, iż oskarżeni na swoich profilach na Instagramie umieszczali zdjęcia i filmy zawierające znaki towarowe oraz związane z nimi symbole graficzne napojów alkoholowych.

