Palikot i Wojewódzki skazani! Śpiewak triumfuje! "Najwyższe grzywny w historii"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-08-26 11:13

Jan Śpiewak obwieścił w swoich mediach społecznościowych triumfalną wiadomość. Znany ze swojego zaangażowania przeciwko promocji alkoholu aktywista poinformował, że "wyroki za nielegalne reklamy alkoholu wobec Kuby Wojewódzkiego, Janusza Palikota, a także Tomasza Czechowskiego się uprawomocniły"! Oznacza to, że wyżej wspomniani dżentelmeni są zobowiązani do uiszczenia rekordowo wysokich kar! Sprawdźcie szczegóły!

Palikot i Wojewódzki skazani za reklamowanie alkoholu! Zapłacą kolosalną grzywnę

i

Autor: Artur Hojny / Super Express; Sebastian Wielechowski / Super Express; Art Service / Super Express
  • Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki i Tomasz Czechowski zostali skazani
  • Sąd podtrzymał wcześniejsze wyroki, narzucające im wysokie grzywny za nielegalne promowanie alkoholu w sieci
  • Jan Śpiewak triumfuje i zapowiada dalsze kroki

Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot z gigantycznymi karami!

Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot zostali prawomocnie ukarani za nielegalne reklamy alkoholu w internecie. Aktywista Jan Śpiewak poinformował, że wymierzono im najwyższe grzywny w historii, w związku z jego zawiadomieniem. Sąd podtrzymał wcześniejsze wyroki, nakładając na Palikota, Wojewódzkiego i Tomasza Czechowskiego wysokie kary finansowe. Łącznie z kosztami sądowymi będą musieli zapłacić odpowiednio 495 tys. zł, 440 tys. zł i 335 tys. zł!

Jan Śpiewak triumfuje

- Mamy super sukces! Wyroki za nielegalne reklamy alkoholu wobec Kuby Wojewódzkiego, Janusza Palikota, a także Tomasza Czechowskiego się uprawomocniły – ogłosił Jan Śpiewak na swoim profilu w mediach społecznościowych. - Wymierzono im najwyższe grzywny w historii z mojego zawiadomienia - dodał. Aktywista podkreślił, że to on złożył przeciwko nim trzy lata temu zawiadomienie do prokuratury, dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa związanego z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chodziło o promowanie produktów alkoholowych w internecie.

Zobacz: Szok w studiu TVN24 po tych słowach posłanki PiS. "Pani naprawdę to powiedziała?!"

Śpiewak podkreślił, że jest to ważny sygnał dla wszystkich, którzy łamią prawo i promują alkohol w przestrzeni publicznej, w tym w mediach społecznościowych. Jak dodał, to dopiero początek jego działań, które mają na celu całkowity zakaz reklam alkoholu, wzrost jego cen, ograniczenie czasu sprzedaży oraz zmniejszenie liczby punktów, w których można go nabyć.

Co mówi prawo?

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w Polsce nie można reklamować większości napojów alkoholowych. Restrykcje omijają jedynie piwo, jednak nawet w przypadku materiałów promocyjnych tego trunku istnieją pewne ograniczenia. Tymczasem Jan Śpiewak argumentował, że Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki wykorzystywali swoje media społecznościowe do promocji zarówno wódki, jak i piwa pochodzących z należącej do nich wytwórni.

Sprawdź: Burza po wecie prezydenta! Żukowska ostro do Giertycha! "Zamilcz kretynie"

Wcześniejszy, nieprawomocny wyrok w sprawie Palikota, Wojewódzkiego i Czechowskiego zapadł w listopadzie ubiegłego roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Sędzia Łukasz Zioła argumentował, że w przedmiotowej sprawie nie budzi żadnej wątpliwości sądu, iż oskarżeni na swoich profilach na Instagramie umieszczali zdjęcia i filmy zawierające znaki towarowe oraz związane z nimi symbole graficzne napojów alkoholowych.

Galeria poniżej: Palikot i Wojewódzki skazani za reklamowanie alkoholu! Zapłacą kolosalną grzywnę

Palikot i Wojewódzki skazani za reklamowanie alkoholu! Zapłacą kolosalną grzywnę
11 zdjęć
Polityka SE Google News
Sonda
Czy popierasz zakaz nocnej sprzedaży alkoholu?
2026.06.18 Raport - Jan Śpiewak VOD SR
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAN ŚPIEWAK
Kuba Wojewódzki
JANUSZ PALIKOT