Bosak ostro o Trzaskowskim: Reprezentuje szkodliwe pomysły

Eksperci komentują wybór Rafał Trzaskowskiego na kandydata KO. To dobry wybór z perspektywy PiS?

Politycy KO na gorąco komentują wyniki prawyborów. Oto, co nam powiedzieli

Rafał Trzaskowski wygrał prawybory KO i został kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Trzaskowski uzyskał 74,75 proc. głosów, jego kontrkandydat Radosław Sikorski uzyskał 25,25 proc. głosów. Krzysztof Boska, ocenił: - To dobrze, że znamy już kandydata partii rządzącej. Reprezentuje on poglądy przeciwne do naszych w większości kwestii. Uważamy, że mamy szansę z nim wygrać - przyznał w rozmowie z PAP polityk Konfederacji.

- Oceniamy Rafała Trzaskowskiego, jako człowieka reprezentującego szkodliwe pomysły, popularne nie wśród Polaków, ale globalistycznej, międzynarodowej elity - dodał wicemarszałek Sejmu. Według niego, Rafał Trzaskowski reprezentuje "pomysły kulturowo bardzo mocno odchylone w lewą stronę".

Myślę, że jego poparcie dla tych pomysłów, jak radykalna polityka klimatyczna, unijny federalizm, ograniczanie możliwości poruszania się samochodami, wynikają z życia w świecie elit i oderwania od realiów życia normalnych Polaków - ocenił.

Na pytanie, czy jest zaskoczony wynikiem prawyborów w Koalicji Obywatelskiej, odpowiedział: - Nie było tajemnicą, że był faworytem Donalda Tuska, że Tusk ocenia go, jako bardziej przewidywalnego i zależnego od siebie polityka, więc nie byłem zaskoczony. Uważam, że prawybory, w których głosowali wyłącznie członkowie partii, a nie wyborcy, to też nie są prawdziwe prawybory.

Zaskoczony nie jest też politolog prof. Bartłomiej Biskup, który w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że można się było spodziewać takiego rozstrzygnięcia, na to wskazywały właśnie wewnętrze i zewnętrzne badania:- Struktury PO od lat popierały Trzaskowskiego i mamy potwierdzenie tego stanu rzeczy. Sikorski walczył, spotykał się z działaczami, ale nie mógł w ciągu kilku tygodni zbudować silnej pozycji w partii. Dla Trzaskowskiego to świetny punkt wyjścia przed właściwą kampanią. Może mówić, że w partii ma masowe wręcz poparcie.

Kandydacie w wyborach prezydenckich 2025

Przypomnijmy, że kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich jest Sławomir Mentzen. Chęć udziału w wyborach ogłosił też Marek Jakubiak, a także Szymon Hołownia, który chce być kandydatem niezależnym. Nie wiadomo, kto będzie kandydatem Lewicy, ani PiS, chociaż jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość to tu nieoficjalnie wskazuje się na szefa IPN Karola Nawrockiego.

Sonda Jak oceniasz wybór kandydata KO? Tak, bardzo dobrze Nie, to nie jest dobry wybór