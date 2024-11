Jest kandydat KO w wyborach prezydenckich: Rafał Trzaskowski wygrywa prawybory!

Członkowie Koalicji Obywatelskiej zdecydowali, ich kandydatem w wyborach prezydenckich został Rafał Trzaskowski. Obecny prezydent Warszawy przekonał do siebie większą liczbę działaczy KO.

W prawyborach KO wybrali swojego kandydata

Przypomnijmy, że w piątek (22 listopada) od godziny 8:00 aż do 24:00 trwało SMS-owe głosownie w prawyborach. Politycy KO mogli wysyłać wiadomości z numerem 1 jeśli popierali Rafała Trzaskowskiego, a z numerem 2 jeśli chcieli oddać głos na Radosława Sikorskiego. W sumie prawo do głosowania miało niemal 30 tysięcy osób.

Do udziału w prawyborach zachęcał Donald Tusk, który w dniu przeprowadzenie głosowania napisał na portalu X: - Niezależnie od jego wyniku Koalicja będzie w tych wyborach jak jedna pięść. Dziękuję Rafałowi i Radkowi za podjęcie wyzwania i deklarację pełnej współpracy na rzecz wspólnej wygranej. Jesteśmy z Was dumni, Panowie!

Tajny sondaż KO, też wskazywał na lepszą pozycję Trzaskowskiego

W KO przeprowadzone zostały też wewnętrzne sondaże dotyczący obu kandydatów. Sprawdzono, na jakie poparcie wyborców mogą oni liczyć tak w pierwszej, jak i w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zgodnie z badaniami wyszło, że Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 proc. do 28 proc., a w drugiej 57 proc. do 43 proc. Natomiast Radosław Sikorski w pierwszej przegrywał z kandydatem PiS 28 proc. do 30 proc., ale w drugiej wygrywał 54 proc. do 46 proc.. Wynik sondażu był więc jednoznaczny, chociaż miał być jedynie wskazówką.

Wybory prezydenckie 2025

Kandydat wybrany w drodze SMS-owego głosowania w ramach prawyborów KO będzie brał udział w wyborach prezydenckich 2025. Te odbędą się wiosną, możliwe terminy to: 4 maja, 11, maja, 18 maja albo 25 maja. Zaś drugiej tury wyborów, jeśli będzie taka potrzeba, to: 18 maja, 25 maja, 1 czerwca lub 8 czerwca.

