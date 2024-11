Trzaskowski wygrywa z PiS w obu turach, Sikorski tylko w drugiej. Politolog wyciągnął z badania ważny wniosek

Tusk: Wynik jest jednoznaczny

- Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka – tak premier poinformował wczoraj w serwisie X o wyniku sondażu wyborczego, na kilka dni przed prawyborami w PO. Członkowie partii zagłosują na kandydata w piątek, a ich decyzję poznamy w sobotę.Tusk podsyca atmosferę w PO? Ekspert nie ma złudzeń: dyskretne wsparcie jednego z kandydatów

- Te wyniki konkludują sprawę bardzo jasno, kto ma największe szanse - zaznaczył wczoraj prezydent Warszawy komentując wynik badania. - O wszystkim zdecydują jednak członkowie Platformy – podkreślił. Jego kontrkandydat, Radosław Sikorski, zaznaczył z kolei, że idzie łeb w łeb z Trzaskowskim. - Wybory wygrywa się w drugiej turze. Cieszę się tak z wyniku Rafała Trzaskowskiego, jak i z faktu, że po tygodniu prekampanii idziemy łeb w łeb. Do wyborów 6 miesięcy, to będzie brutalna kampania, ale dynamika jest po naszej stronie! - napisał w mediach społecznościowych szef MSZ. - W mojej ocenie dynamika jest w kierunku Radka Sikorskiego, bo w II turze bierze on więcej wyborców na prawo od nas. Jestem przekonany, że jeśli wybierzemy go w piątek, wygra z każdym, nawet najbardziej brutalnym kandydatem PiS – powiedział dziennikarzom zwolennik Sikorskiego, poseł KO Marcin Bosacki.

Trzaskowski przyciąga "nie swoich"

Politolog, dr hab. Olgierd Annusewicz, uważa, że w badaniu PO inna jest rzecz istotna, bo to, że Trzaskowski wypada lepiej jest zrozumiałe - byliśmy od pięciu lat świadomi, że ponownie wystartuje w wyborach prezydenckich. - Kluczowy na dziś jest wynik drugiej tory. Okazuje się, że większe, chociaż niewiele, ale większe szanse na przyciągnięcie w drugiej turze wyborców nie swoich, oraz wyborców kandydatów, którzy się do drugiej tury nie dostaną, ma Trzaskowski. To jest istota tego badania - mówi Annusewicz w rozmowie z "Super Expressem".

