Czy przyszły prezydent powinien być zamożny? Sikorski jest cztery razy bogatszy od Trzaskowskiego

Prawybory w PO odbędą się w piątek, a ich wynik powinniśmy poznać dzień później. Jeśli politycy przy wyborze swojego kandydata będą kierować się jego majątkiem, to mamy dla nich podpowiedź. Z oświadczenia majątkowego Rafała Trzaskowskiego z maja wynika, że miał odłożone 131 tys. zł (współwłasność z żoną). Do wspólnego majątku Trzaskowskich zaliczają się trzy mieszkania: 79 mkw. (warte 1 mln zł), 126 mkw. (1,1 mln zł) i 38 mkw. (350 tys. zł). Od stycznia do 7 maja prezydent stolicy zarobił w ratuszu 63,8 tys. zł. Dorobił też jako wykładowca 35 250 zł i miał tantiemy z tytułu praw autorskich.

Sikorski ma posiadłość z pałacem

Z kolei jako europoseł Radosław Sikorski miał w 2023 r. 120 tys. euro przychodu (520 tys. zł) a jego firma "Sikorski Global" zarobiła 908 tys. zł. Polityk zadeklarował też oszczędności w różnych walutach - łącznie 745 tys. zł. Sikorski ma mieszkanie (133 mkw.) oraz dom o powierzchni 800 mkw., a konkretnie zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Chobielinie (ok. 13 ha). W oświadczeniu za rok 2022 ówczesny europoseł wpisał, że dom i mieszkanie są warte po 6 mln zł. Szef MSZ ma poza tym lokal usługowy (66,5 mkw.). Do jego majątku należą też duże akcje spółek z USA i środki w planach emerytalnych w USA i Wielkiej Brytanii. Sikorski ma też 2 kg kruszców oraz antyki i obrazy. Jeździ Range Roverem Sport z 2019 r., zabytkowym motocyklem MW 650 oraz posiada ciągnik John Deere z 2015 r. ABR

majątek Rafała Trzaskowskiego

131 tys. zł oszczędności

Trzy mieszkania warte ok. 2,5 mln zł oraz działka z domkiem (70 tys. zł)

Volvo XC70 z 2011 r. (współwłasność majątkowa)

Zabytkowe meble po rodzicach

Majątek Radosława Sikorskiego

745 tys. zł oszczędności - Mieszkanie i dworek w Chobielinie – łącznie warte 12 mln zł

Akcje spółek i środki na kontach emerytalnych

Range Rover Sport z 2019 r., motocykl MW 650 z koszem z 1979 r. i ciągnik John Deere

Antyki, obrazy, kruszce

