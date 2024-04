Bosak chwali Dudę i wbija szpilkę Tuskowi. "No i po co..."

W mijającym tygodniu jednym z najważniejszych tematów polskiej polityka była wizyta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Polski prezydent, co wywołało lawinę komentarzy, spotkał się z Donaldem Trumpem na dwu i półgodzinnej kolacji, gdzie omawiano najważniejsze sprawy z polityki międzynarodowej. - Ufam, że Prezydent w czasie nowojorskiego spotkania skorzystał z rekomendacji polskiego rządu i przedstawił polski punkt widzenia na kwestie bezpieczeństwa. W tych sprawach trzeba nam maksimum zgody i minimum kontrowersji. Nawet jeśli wybieramy różnych rozmówców - napisał na platformie X szef rządu.

Słowa szefa rządu skomentował Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, który stwierdził, że spotkanie Duda - Trump miało sens, a czepianie się o to prezydenta jest niepotrzebne. Wicemarszałek Sejmu skomentował również wpis Donalda Tuska. - No i po co ta wypowiedź? Donald Tusk daje upust swojej złośliwości wobec prezydenta, który chciał z nim współpracować. Pytanie, po co to? Moim zdaniem po nic. To jest taka sugestia, że prezydent tam pojechał i niby zrobił coś nie tak. Bo jeśli polityk pisze "ufam że", to sieje przypuszczenie, że mogło być odwrotnie - skwitował Krzysztof Bosak.

