Poseł Robert Jagła o sytuacji Diory Świdnica: Prezes miał postawić firmę na nogi, ale tylko ją zepsuł

Producent głośników w upadłości

Diora Świdnica to zakład, który powstał w 1945 r. w ramach Dolnośląskich Fabryk Mebli, który później należał do Diory Dzierżoniów. Firma produkuje kolumny głośnikowe dla audiofilów i jest jednym z nielicznych takich producentów w Europie. Jej właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Od czerwca tego roku Diora Świdnica jest w procesie o stan upadłości. Wniosek w tej sprawie złożył prezes firmy, Maciej Rojek.

Sąd szybko zdecydował o upadłości, a syndyk już po ok. 10 dniach złożył wypowiedzenia całej załodze. O sytuację w spółce pytamy świdnickiego posła KO.

- Firma kierowana jest od ok. trzech lat przez prezesa Rojka, który złożył w sądzie wniosek o upadłość, ponieważ Diora ma problem z płatnościami i prawdopodobnie nie byłaby w stanie wypłacać wynagrodzeń. Pan Rojek jest radnym PiS w powiecie dzierżoniowskim. Jako KO nie chcieliśmy go odwoływać, ponieważ twierdził, że postawi spółkę na nogi i ma dla niej inwestorów. Okazało się, że nie spełnił oczekiwań, a 15 mln zł dotacji z ARP, które miało iść na inwestycje, zostało „przejedzone”. Czyli nie wyciągnął firmy z tarapatów, tylko ją zepsuł. Powstał, co prawda, nowy, dobry produkt, ale jednocześnie sprzedaż starych produktów spadła o połowę – opowiada poseł KO Robert Jagła.

- Toczą się rozmowy między potencjalnym nowym właścicielem oraz ARP i od ich przebiegu będzie zależała przyszłość zakładu. Jeśli znajdzie się inwestor, on zdecyduje, czy zatrudni dotychczasową załogę. Mam nadzieję, że tak się stanie – dodaje polityk.

ARP chce zapewnić pracę zwolnionym

A co w tej sytuacji zamierza zrobić właściciel firmy, czyli agencka zarządzająca państwowymi spółkami? - Mając na uwadze dobro pracowników Diora-Świdnica, ARP S.A., we współpracy z podmiotami Grupy ARP, podjęła działania mające na celu wsparcie w identyfikacji dostępnych możliwości zatrudnienia w regionie, a także aktywne poszukiwanie ofert pracy dla pracowników spółki zarówno w przedsiębiorstwach Grupy ARP, jak i u podmiotów współpracujących – w przypadku, gdyby nie doszło do finalizacji transakcji z żadnym potencjalnym inwestorem - informuje ARP w przesłanym do naszej redakcji komunikacie.

