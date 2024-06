Bochenek reaguje na słowa Suskiego! "Powiela kłamstwa obecnej koalicji 13 grudnia"

Suski poparł Karskiego, ale przy okazji wbił szpilę właśnie w Macieja Wąsika. Polityk PiS podkreślił, że popiera Karola Karskiego, bo to doświadczony europoseł, z umiejętnościami potrzebnymi w Unii Europejskiej. A na temat Wąsika powiedział: - Decyzja o tym, by jeden z naszych kolegów był na "jedynce", jest decyzją wynikającą z pewnych perturbacji. Ja uważam, że tam powinni iść ludzie, którzy mają umiejętności, mają doświadczenie, mają dokonania. Osoby, które będą tam szanowane i poważane. Proszę sobie wyobrazić jak w Unii Europejskiej kolega z jedynki będzie szanowany, gdy spędził niedawno jakiś czas w więzieniu. Nikt nie będzie się z nim liczył - mówił Marek Suski.

Jego słowa natychmiast trafiły do mediów, ale też i do rzecznika PiS Rafała Bochenka. Młody polityk postanowił zareagować i napisał komunikat w sprawie słów Marka Suskiego. Jak stwierdził, to, co powiedział Suski było zaskoczeniem, a co więcej wpisuje się w... to co powiela "koalicja 13 grudnia", czyli polityczni przeciwnicy.

- Wypowiedź p. posła M. Suskiego skierowana wobec p. posła M. Wąsika jest nieuzasadniona i powiela kłamstwa obecnej koalicji 13 grudnia, która posługując się nieczystymi, wręcz nielegalnymi środkami, w politycznym procesie doprowadziła do skazania M. Wąsika na karę pozbawienia wolności, uniemożliwiając mu wykonywanie mandatu poselskiego.

Bochenek dodał, że obecność Macieja Wąsika w PE: - Przyczyni się do zwrócenia uwagi międzynarodowej opinii publicznej na sytuację w Polsce i jawne nadużycia obecnego rządu.

Na koniec wpisu kilka słów poświęcił ściśle Suskiemu i wskazał, że jest zaskoczony jego postępowaniem: - Zachowując wobec p. posła M. Suskiego pełną sympatię i szacunek, dostrzegając jego polityczne doświadczenie, wobec przytoczonych wyżej okoliczności, tę wypowiedź przyjmujemy z tym większym zaskoczeniem.

