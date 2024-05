i Autor: PAP

Listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego - kandydaci Prawa i Sprawiedliwości

Znamy już pełne listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego. We wszystkich 13. okręgach swoje listy zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Mamy pełne listy wyborcze PiS. Sprawdź, kto startuje do europarlamentu w wyborach do PE 2024.

Okręg numer 1: województwo pomorskie 1. FOTYGA Anna Elżbieta, ekonomista 2. SELLIN Jarosław Daniel, poseł na Sejm RP 3. SMOLIŃSKI Kazimierz, adwokat 4. MÜLLER Piotr Józef, prawnik 5. ARCISZEWSKA‑MIELEWCZYK Dorota Irvina, ekonomista 6. HORAŁA Marcin Michał, prawnik 7. FOLTYN‑KUBICKA Hanna, filolog germański 8. DRELICH Dariusz, ekonomista 9. WIŚNIEWSKA Sylwia Anna, architekt krajobrazu 10. RAKOWSKI Tomasz Jędrzej, informatyk Okręg numer 2: województwo kujawsko‑pomorskie 1. ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz, poseł do Parlamentu Europejskiego 2. SZCZUCKI Krzysztof Łukasz, nauczyciel akademicki 3. BOROWIAK Joanna Beata, poseł na Sejm RP 4. GEMBICKA Anna Urszula, poseł na Sejm RP 5. SZROT Paweł, poseł na Sejm RP 6. KOZANECKA Ewa Elżbieta, ekonomista 7. RAMLAU Józef Jan, emeryt 8. KOSIŃSKI Krzysztof Roman, instruktor higieny 9. ORŁOWSKA Małgorzata, księgowa 10. SCHREIBER Łukasz Paweł, poseł na Sejm RP Okręg numer 3: województwo podlaskie i województwo warmińsko‑mazurskie 1. WĄSIK Maciej Roman, archeolog 2. KARSKI Karol Adam, profesor prawa 3. ANDRUSZKIEWICZ Adam, parlamentarzysta 4. ARENT Iwona Ewa, politolog 5. SEMENIUK‑PATKOWSKA Olga Ewa, parlamentarzysta 6. BOGUCKI Jacek, poseł na Sejm RP 7. ORZECHOWSKA Bogusława, lekarz medycyny 8. KRYNICKA Bernadeta, pielęgniarka 9. GONTARZ Robert, poseł 10. ŁUKASZEWICZ Sebastian, poseł na Sejm RP Okręg numer 4: część województwa mazowieckiego z Warszawą 1. GOSIEWSKA Małgorzata Maria, parlamentarzysta 2. BOCHEŃSKI Tobiasz Adam, prawnik 3. KALETA Sebastian Jerzy, radca prawny 4. CZERWIŃSKA Anita, prawnik 5. GAJADHUR Alvin, urzędnik państwowy 6. CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata, parlamentarzysta 7. UŚCIŃSKI Piotr Michał, parlamentarzysta 8. LISIECKI Paweł Jacek, historyk 9. SOCHA Barbara Jadwiga, ekonomista 10. POBOŻY Błażej Leszek, nauczyciel akademicki Okręg numer 5: część województwa mazowieckiego 1. BIELAN Adam Jerzy, poseł do Parlamentu Europejskiego 2. KURSKI Jacek Olgierd, ekonomista 3. KOC Maria Zofia, etnograf 4. KWIECIEŃ Anna, ekonomista 5. OZDOBA Jacek Dawid, prawnik 6. FOGIEL Radosław Aleksander, poseł 7. CICHOLSKA Anna Ewa, nauczyciel 8. JANOWSKI Gabriel, nauczyciel akademicki 9. BALA Joanna, politolog 10. MILEWSKI Daniel George, prawnik Okręg numer 6: część województwa mazowieckiego 1. WASZCZYKOWSKI Witold Jan, nauczyciel akademicki 2. LICHOCKA Joanna Katarzyna, parlamentarzysta 3. MILCZANOWSKA Anna Maria, parlamentarzysta 4. TELUS Robert, rolnik 5. BUDA Waldemar Grzegorz, prawnik 6. SAŁEK Paweł, parlamentarzysta 7. WOJCIECHOWSKA VAN HEUKELOM Agnieszka Krystyna, filolog 8. POLAK Piotr Stanisław, parlamentarzysta 9. WENDROWSKA Ewa Beata, lekarz 10. SCHREIBER Grzegorz Zenon, samorządowiec Okręg numer 7: część województwo wielkopolskie 1. KOLARSKI Wojciech Jakub, filozof 2. CZARNECKI Ryszard Henryk, historyk 3. MALĄG Marlena Magdalena, parlamentarzysta 4. WRÓBLEWSKI Bartłomiej Piotr, wykładowca akademicki 5. PORZUCEK Marcin Bartosz, parlamentarzysta 6. SZCZECHOWSKA Joanna Katarzyna, przedstawiciel władzy samorządowej 7. SOWA Marek Jan, ekonomista 8. RZEPECKA‑ANDRZEJAK Katarzyna Aneta, ekonomista 9. HARASZCZAK Jolanta Renata, technik mechanik obróbki skrawaniem 10. GALEMBA Leszek Ryszard, rolnik Okręg numer 8: województwo lubelskie 1. KAMIŃSKI Mariusz, historyk 2. SARYUSZ‑WOLSKI Jacek Emil, nauczyciel akademicki 3. STEFANIUK Dariusz Paweł, parlamentarzysta 4. DĄBROWSKA‑BANASZEK Anna, lekarz medycyny 5. BALUCH Anna, parlamentarzysta 6. ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej, parlamentarzysta 7. GRZYWACZEWSKA Kamila, specjalista ochrony środowiska 8. SMAGA Danuta Zofia, pracownik samorządowy 9. KRYSIAK Zbigniew Włodzimierz, nauczyciel akademicki nauki ekonomiczne 10. KANTHAK Jan Jakub, parlamentarzysta Okręg numer 9: województwo podkarpackie 1. OBAJTEK Daniel, menadżer 2. RZOŃCA Bogdan Józef, nauczyciel 3. ORTYL Władysław Zenon, inżynier mechanik 4. WARCHOŁ Marcin Józef, nauczyciel akademicki 5. PAMUŁA Teresa, inżynier ogrodnictwa 6. WEBER Rafał, prawnik 7. KUROWSKA Maria Stanisława, parlamentarzysta 8. SAWICKA Jolanta, prawnik 9. LENIART Ewa Maria, prawnik 10. KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz, parlamentarzysta Okręg numer 10: województwo małopolskie i województwo świętokrzyskie 1. SZYDŁO Beata Maria, parlamentarzysta 2. MULARCZYK Arkadiusz, parlamentarzysta 3. TARCZYŃSKI Dominik, parlamentarzysta 4. KRUPKA Anna Maria, socjolog 5. WÓJCIK Michał Marek, parlamentarzysta 6. SKRUCH Wojciech, prawnik 7. RUSECKA Urszula Beata, parlamentarzysta 8. WŁOSOWICZ Jacek Władysław, ekonomista 9. TLAŁKA‑DŁUGOSZ Małgorzata, trener i działacz sportowy 10. PĘK Marek, parlamentarzysta Okręg numer 11: województwo śląskie 1. WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria, poseł do Parlamentu Europejskiego 2. JAKI Patryk Tomasz, poseł do Parlamentu Europejskiego 3. KLOC Izabela Helena, poseł do Parlamentu Europejskiego 4. MATUSIAK Grzegorz, energetyk 5. MAŃKA‑SZULIK Małgorzata Maria, politolog 6. PUDA Grzegorz Paweł, parlamentarzysta 7. MALIK Ewa Danuta, poseł na Sejm RP 8. KALATA Andrzej Jerzy, senator RP 9. TOBISZOWSKA Dorota, Jolanta prawnik 10. WIECZOREK Jarosław Wiesław, poseł Okręg numer 12: województwo dolnośląskie i województwo opolskie 1. ZALEWSKA Anna Elżbieta, parlamentarzysta 2. KEMPA Beata Agnieszka, parlamentarzysta 3. DWORCZYK Michał Paweł, polityk 4. BORTNICZUK Kamil, prawnik 5. SOIN Agnieszka Anna, parlamentarzysta 6. POGODA Szymon Marek, parlamentarzysta 7. PECZKIS Grzegorz, nauczyciel akademicki 8. MRÓZ Krzysztof Stanisław, ekonomista 9. DOMAGAŁA Krzysztof Marek, mechanik 10. POROWSKA Iwona, menedżer Okręg numer 13: województwo lubuskie i województwo zachodniopomorskie 1. BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław, parlamentarzysta 2. RAFALSKA Elżbieta, nauczyciel akademicki 3. GOLIŃSKA Małgorzata Joanna, leśnik 4. MATERNA Jerzy Marian, parlamentarzysta 5. SZAŁABAWKA Artur Lesław, parlamentarzysta 6. DAJCZAK Władysław, mechanik 7. JACH Michał, ekonomista 8. GOŚNIOWSKA‑KOLA Małgorzata Barbara, nauczyciel 9. KURZAWA Agnieszka, przedstawiciel władzy samorządowej 10. SZEFERNAKER Paweł Maciej, prawnik