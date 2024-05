Suski ostro o Wąsiku. Okrutnie bolesny cios w partyjnego kolegę. Ale jest ktoś, kto się z tego ucieszy

Marek Suski nie gryzł się w język i trzeba przyznać, że był szczery aż do bólu. W Olsztynie powiedział wprost: - Przyjechałem tu, by poprzeć Karola Karskiego, ponieważ jego ogromne doświadczenie, umiejętności, szacunek, jaki ma w UE i skuteczność działania są gwarancją, że tacy ludzie służyć będą Polsce i mogą dokonać bardzo wielu ważnych, wspaniałych rzeczy dla naszej ojczyzny - przyznał w piątek podczas konferencji w Olsztynie poseł PiS Marek Suski. Pytany przez dziennikarzy, dlaczego popiera startującego z drugiego miejsca Karskiego, a nie lidera listy Macieja Wąsika, Suski odpowiedział, że Karski "jest osobą, która wie jak poruszać się w Unii Europejskiej i jest to najlepsza przepustka, by reprezentować nasz kraj".

- Decyzja o tym, by jeden z naszych kolegów był na "jedynce", jest decyzją wynikającą z pewnych perturbacji. Ja uważam, że tam powinni iść ludzie, którzy mają umiejętności, mają doświadczenie, mają dokonania. Osoby, które będą tam szanowane i poważane. Proszę sobie wyobrazić jak w Unii Europejskiej kolega z jedynki będzie szanowany, gdy spędził niedawno jakiś czas w więzieniu. Nikt nie będzie się z nim liczył - mówił Marek Suski. Faktycznie, Karski jest europarlamentarzystą od 2014 roku!

Suski podkreślił, że w PE "będzie dokonywała się zmiana doktryny Unii Europejskiej w państwo, które chce pozbawić takie kraje jak Polska suwerenności". Mówił, że "musimy wysłać takich ludzi, którzy będą bronić polskich interesów, tego wszystkiego, co jest dobre dla naszej ojczyzny" dodał Suski. Argumentował, że "na co dzień jako przewodniczący komisji energii boryka się z tymi pomysłami szaleńczymi Unii Europejskiej, która chce zniszczyć polską energetykę a co za tym idzie bardzo osłabić polską gospodarkę".

CZYTAJ: Karski zatrzymał czołg! Wszyscy turlają się ze śmiechu

- Dziś są zapowiedzi 30, 40 a nawet 60 procentowych podwyżek za energię elektryczną, za gaz, za ciepło. To wszystko za czasów PiS było powstrzymywane różnymi tarczami, które chroniły naszych obywateli, obniżając ceny energii. To wszystko wpływało na to, że mogła się rozwijać gospodarka. Dziś słyszymy, że w Polsce firmy się zamykają (...), że koszty produkcji są tak wysokie, że nie opłaci się - dodał.

Karol Karski podkreślił, że "Prawo i Sprawiedliwość będzie przeciwstawiać się kolejnym reformom traktatowym, pogłębianiu integracji prowadzącej do utraty podmiotowości i niepodległości przez państwa członkowskie, które staną się jednostkami podziału administracyjnego nowego państwa unijnego".

NIŻEJ ZDJĘCIA KARSKIEGO ROBIĄCEGO SIĘ NA BÓSTWO

Sonda Weźmiesz udział w Eurowyborach? tak nie