Spotkania ws. Ukrainy. Premier Tusk przyznaje, że Amerykanie chcieli rozmawiać z prezydentem

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-08-13 18:51

Premier Donald Tusk: "Wczoraj strona amerykańska poinformowała, ze wolałaby, że w relacjach z Trumpem był prezydent niż premier" podczas konferencji prasowej. Jak przyznał później zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent, kiedy reprezentuje Polskę powinien prezentować stanowisko przyjęte przez rząd -stwierdził, dodając, że "niewykluczone, że będzie rozmawiał z Nawrockim, aby nie dać się nikomu rozgrywać, ani przez wrogów, ani sojuszników".

Donald Tusk w Sejmie

i

Autor: PAP/Radek Pietruszka
Polityka SE Google News
  • Rosja dąży do negocjacji o redukcji wojsk NATO w Polsce, co podkreśla potrzebę solidarnej postawy.
  • Tusk ostrzega, że Rosja chce wpływać na bezpieczeństwo militarne Polski w rozmowach pokojowych o Ukrainie.
  • Polska uczestniczyła w trzech spotkaniach dotyczących Ukrainy, z różnym udziałem premiera i prezydenta.
  • Tusk unikał odpowiedzi na pytanie o gratulacje dla nowego prezydenta.

Niewykluczone spotkanie premier prezydent?

-Nawrocki musi pogodzić sie z faktem, że jestem premierem, ja sie pogodziłem że jest prezydentem i będziemy współpracować - podkreślał Donald Tusk podczas konferencji prasowej. Jak dodał niewykluczone, że będe rozmawiał z Nawrockim, żebyśmy nie się nikomu rozgrywać, ani wrogom, ani przyjaciołom.

Donald Tusk zaznaczył, że "bardziej z powodów amerykańskiej tradycji prezydenci USA preferowali relacje na poziomie prezydenckim". - Wczoraj tuż przed północą otrzymaliśmy informację, że strona amerykańska wolałaby, żeby w relacji z prezydentem Trumpem z polskiej strony był prezydent. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, żeby w takiej sytuacji nie było to metodą rozgrywania Polaków miedzy sobą. Jestem gotów respektować to przyzwyczajenie Amerykanów. I do tego potrzebna jest współpraca pomiędzy mną a prezydentem Nawrockim i intensywna wymiana informacji, żeby ten fakt nie szkodził naszym interesom — skwitował.

- Jestem przekonany, że będziemy współpracować. Zaproponowałem kancelarii prezydenta, że choćby jutro moglibyśmy się spotkać i podsumować to, co dzieje się na froncie ukraińskim i w negocjacjach z udziałem innych państw - zaznaczył.

Jakie stanowisko Polski ws. Ukrainy?

Szef rządu zaznaczył też, że od wielu dni pojawiają się informacje o zamiarach Rosji, aby w rozmowach o przyszłości Ukrainy poruszyć również kwestię redukcji obecności wojsk NATO, m.in. w Polsce. Podkreślił, że z tego względu kluczowe jest budowanie solidarnej i zjednoczonej grupy państw – zarówno w relacjach z Rosją, jak i z innymi sojusznikami, takimi jak np. Stany Zjednoczone.

- Mówię o tym w wymiarze bezpieczeństwa, ponieważ wiem o tym, to nie są nasze domysły, że strona rosyjska bardzo chciałaby włączyć także temat bezpieczeństwa i takiej pozycji militarnej nie tylko Ukrainy, ale także takich państw jak Polska, do rozmów i do negocjacji i do ostatecznych ustaleń, jeśli chodzi o pokój w Ukrainie. Mówiąc krótko, Rosjanie nie po raz pierwszy w historii chcieliby zagrać rolę takich niby gwarantów bezpieczeństwa, także takich państw jak Polska - wyjaśnił Tusk.

Premier Donald Tusk ocenił , że aby doprowadzić do uczciwego pokoju w Ukrainie, Rosjan trzeba do niego zmusić. Podkreślił, że nikt nie ma prawa dyktować Ukrainie warunków, które oznaczałyby de facto jej kapitulację. Takiego stanowiska oczekuje też od administracji USA - dodał.

Szef rządu wyjaśniał zamieszanie związane z konsultacjami przed spotkaniem Trump- Putin. Donald Tusk wyjaśniał, że w sprawie Ukrainy łącznie odbyły się w środę trzy rozmowy i dlatego nie brał udział w tej rozmowie, w której brał udział prezydent Karol Nawrocki.

Jak wymieniał, pierwsza to spotkanie przeprowadzone w wąskim formacie liderów europejskich z prezydentem Ukrainy - wziął w nim udział premier Donald Tusk. Drugie spotkanie to telekonferencja liderów europejskich z Donaldem Trumpem i Zełenskim, na którym przedstawiano europejskie stanowisko - na niej Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Po tej rozmowie - jak poinformował Tusk - odbyło się trzecie spotkanie z trzydziestoma liderami europejskimi, w tym premierem Tuskiem.

Premier pytany czy pogratuluje nowemu prezydentowi, uciekł od pytania i nie odpowiedział. 

Polecany artykuł:

Trump rozmawiał z Nawrockim przed spotkaniem z Putinem. Podano szczegóły!
Sonda
Czy Polska powinna aktywnie uczestniczyć w rozmowach poprzedzających spotkanie Trump–Putin?
MITYCZNA REKONSTRUKCJA RZĄDU. CZY ULECZY WSZYSTKIE PROBLEMY TUSKA?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK