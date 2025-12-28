Trump i Zełenski po rozmowach pokojowych: „Uzgodniliśmy 90–95 procent planu”. Nastąpił przełom?

Większość kwestii jest już ustalonych

Donald Trump rozpoczął od podkreślenia skali postępu, jaki — jego zdaniem — udało się osiągnąć w ostatnich tygodniach. – Rozmawialiśmy o około 95 procentach kwestii. Osiągnęliśmy ogromny postęp w zbliżaniu się do zakończenia tej strasznej wojny – powiedział. Dodał, że wcześniej odbył szczegółową rozmowę z prezydentem Rosji.

Trump podziękował swoim doradcom, w tym Jaredowi Kushnerowi i Steve’owi Witkoffowi, za „niewiarygodną pracę”, a także wskazał, że rozmowy były „bardziej szczegółowe niż kiedykolwiek wcześniej”. – Nie wiem, czy ostatecznie się uda, ale jesteśmy naprawdę blisko. Nikt nie spodziewał się, że to w ogóle będzie możliwe – stwierdził.

Trump wyrzucił dziennikarzy z sali w rezydencji. „Zabierz ich i daj im obiad!” Nie do wiary, co im podali

Prezydent USA potwierdził również, że w kwestii gwarancji bezpieczeństwa „osiągnięto około 95 procent porozumienia”, choć — jak zaznaczył — „nie lubi mówić w procentach”. – To bardzo skomplikowany proces, ale jesteśmy na dobrej drodze – podsumował.

Wołodymyr Zełenski również ocenił rozmowy jako przełomowe. – Chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi za wspaniałe spotkanie. Doceniamy postępy, jakie nasze zespoły osiągnęły w ostatnich tygodniach – powiedział.

Ukraiński prezydent potwierdził, że 20‑punktowy plan pokojowy jest „zrealizowany w 90 procentach”, a kluczowy element — gwarancje bezpieczeństwa — został „uzgodniony w 100 procentach w wymiarze wojskowym”. – Zgodziliśmy się, że gwarancje bezpieczeństwa są kamieniem milowym na drodze do trwałego pokoju. Nasze zespoły będą kontynuować pracę nad pozostałymi elementami – podkreślił.

Będzie spotkanie z europejskimi przywódcami

Zełenski poinformował również, że obaj przywódcy odbyli wspólne konsultacje z liderami NATO i Unii Europejskiej. – W najbliższych tygodniach spotkamy się ponownie, aby sfinalizować wszystkie kwestie. Być może w Waszyngtonie, z udziałem europejskich liderów – dodał.

Z wypowiedzi obu prezydentów wynika, że negocjacje weszły w decydującą fazę. Uzgodniono niemal wszystkie elementy planu pokojowego — od kwestii wojskowych po ramy odbudowy i przyszłej współpracy gospodarczej. Do dopracowania pozostały jedynie najbardziej wrażliwe punkty, w tym szczegóły dotyczące strefy handlowej i linii rozdziału w Donbasie.

Kiedy jeden z dziennikarzy zapytał Donalda Trumpa, co o ustaleniach z Ukrainą sądził Władimir Putin, ten odparł, że Rosjanie chcą całego Donbasu.

Express Biedrzyckiej - Marcin Matczak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.