Sikorski o białoruskich wyborach

Na Białorusi wciąż nie gasną echa wpisu Radosława Sikorskiego, który szef polskiej dyplomacji opublikował w dniu "wyborów" prezydenckich w tym kraju. Białoruska opozycja jednoznacznie oświadczyła, że zwycięska dla Alaksandra Łukaszenki elekcja nie była uczciwa. Szef polskkiego MSZ najwyraźniej przychylił się do tego wniosku, pozwalając sobie na bardzo ironiczny komentarz. - Dziś 'wybory' na Białorusi. Oczekiwanie kto zostanie ogłoszony zwycięzcą jest nie do zniesienia - napisał, jeszcze przed opublikowaniem oficjalnych wyników.

Później jego ministerstwo wydało oficjalny komunikat, w którym wyraziło rozczarowanie głosowaniem na Białorusi, podkreślając, że ich wyniku nie można uznać za wiarygodny. - Za sprawą działań władz w wyborach nie mogli wziąć udziału niezależni kandydaci. Kampanii towarzyszyły represje wobec przeciwników politycznych i zastraszanie przedstawicieli białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego - napisano, dodając przy tym, że wielu obywateli Białorusi zostało faktycznie pozbawionych prawa głosu, a wynik wyborów nie odzwierciedla woli narodu.

Reakcja Białorusi

W niedzielę do postawy Sikorskiego odniósł się Maksim Ryżenkow - szef MSZ Białorusi, zwracając się bezpośrednio do swojego polskiego odpowiednika. - Nie wtykaj nosa tam, gdzie nie powinieneś - powiedział buńczucznie na antenie telewizji Biełaruś-1. Jednocześnie oświadczył, że jego kraj jest otwarty na dialog z Polską. - Mamy wiele spraw, które wymagają dyskusji, wymagają rozwiązania. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o tym wie. Mamy kontakty, wstępnie o tym rozmawiamy - stwierdził.

Ryżenkow dodał, że Polska postawiła wszystko na białoruską opozycję, która jego zdaniem straciła resztki sympatii w kraju. - Teraz Polacy i Litwini zachowują się jak hazardzista, który wszystko stracił. Ciągle myśli, żeby się odegrać, coraz bardziej podnosząc stawkę - powiedział. Ponadto stwierdził, że wpisy Sikorskiego to "emocjonalny efekt", który świadczy, iż "wszystko staje się coraz gorsze" z punktu widzenia interesów Polski.

