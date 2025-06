Zbliża się rekonstrukcja rządu. „Będę walczył o każdego z naszych ministrów w rządzie"

Tusk planuje zmiany w rządzie

W zeszłym tygodniu premier Donald Tusk powołał na rzecznika rządu ówczesnego ministra ds. Unii Europejskiej Adama Szłapkę. W ramach zapowiadanej rekonstrukcji rządu, planowane są także roszady na pozycjach ministrów. – Na pewno pojawią się nowe twarze – mówił o zmianach premier Donald Tusk. Zgodnie z umową koalicyjną, funkcję marszałka Sejmu zamiast Szymona Hołowni, miałby pod koniec roku przejąć lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Pojawia się jednak pytanie o potencjalne stanowisko wicepremiera dla Polski 2050. Szymon Hołownia proponował, żeby funkcję objęła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ale według wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza to lider partii powinien wejść do rządu. – Uważam, że Szymon Hołownia powinien wejść do rządu. Najlepiej, żeby wszyscy liderzy byli w rządzie – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, który zakończył wcześniejszą współpracę z politykiem w ramach projektu Trzeciej Drogi.

– To był dobry czas, ale najwyższy czas, żeby się rozstać. Idziemy własną drogą – drogą odważnego rozwoju – powiedział podczas sobotniego kongresu Polski 2050 przewodniczący partii i marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Nowa taktyka Polski 2050

Rada Krajowa Polski 2050 przyjęła Uchwałę określającą dalsze cele polityczne i kierunki dla ugrupowania na kolejne lata. Udzielono w niej Szymonowi Hołowni mandatu do prowadzenia negocjacji politycznych w ramach Koalicji 15 Października. Ich celem ma być m. in. przyspieszenie realizacji zapisów umowy koalicyjnej zawartej w listopadzie 2023 roku, a także zaktualizowanie wspólnych celów programowych na kolejne miesiące współrządzenia.

Mimo niekorzystnego wyniku Szymon Hołowni w wyborach prezydenckich, polityk zamierza jednak aktywnie walczyć o swoją pozycję w rządzie Donalda Tuska.

– Będę walczył o każdego z naszych ministrów w rządzie, o każdego z naszych wiceministrów, bo robią świetną robotę. Polska 2050 obecna jest dzisiaj w tej koalicji, jest jej bardzo ważną częścią i będziemy oczekiwali że tak właśnie będzie traktowana – podkreślił Szymon Hołownia.