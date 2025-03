Będzie dymisja w rządzie Tuska. Kosiniak-Kamysz zapowiada

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

Zbigniew Ziejewski z wyrokami

Według portalu wp.pl rekomendowany przez PSL wiceszef MAP Zbigniew Ziejewski procesuje się o miliony złotych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i dzierżawi od niego setki hektarów ziemi, a zarazem KOWR podlega mu w niektórych obszarach, co ma prowadzić do konfliktu interesów. Wp.pl napisała też, że Ziejewski został wiceministrem, choć "ma na koncie kilka prawomocnych wyroków, m.in. za posługiwanie się sfałszowanymi fakturami czy bezumowne korzystanie z państwowej ziemi". Kosiniak-Kamysz poinformował, że po rozmowie z Ziejewskim wiceszef MAP podał się do dymisji. W piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia wicepremier przekazał, że Ziejewski zostanie tego dnia odwołany ze swojej funkcji w resorcie. "Bardzo poważnie to traktuję, dlatego od razu po naszej rozmowie złożył (Zbigniew Ziejewski - PAP) dymisję" - podkreślił lider PSL.

Władysław Kosiniak - Kamysz o dymisji wiceministra

Dodał, że następnym krokiem w sprawie ma być złożenie przez Ziejewskiego wyjaśnień. Szef MON podkreślił, że "nie można łączyć funkcji rządowej, jeśli są postawione takie zarzuty, jak te przedstawione w artykule Wirtualnej Polski". Kosiniak - Kamysz został zapytany, czy "to nie jest błąd PSL, a szerzej koalicji, że taka osoba trafiła do rządu". Wicepremier ocenił, że "pewne procedury wymagają wzmocnienia". "Jest dokonywany różnego rodzaju przegląd przez służby, sprawdzanie, ale myślę, że to musi być jeszcze bardziej wzmocniony etap" - podkreślił szef MON. Lider PSL był też pytany, czy taka ocena będzie miała wpływ na rekonstrukcję rządu. "Przed nami rekonstrukcja rządu. Każdy z ministrów i wiceministrów musi sobie zawsze odpowiedzieć na pytania i dobrze, że może dzisiaj ta świadomość u niektórych jest większa niż mniejsza" - zaznaczył. Dopytywany potwierdził, że Polskie Stronnictwo Ludowe dokona teraz przeglądu rekomendowanych przez siebie ministrów i wiceministrów w rządzie

ZOBACZ GALERIĘ: Spotkanie Kosiniaka-Kamysza i sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha

