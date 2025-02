Sojusz z USA na rekordowym poziomie. Kosiniak-Kamysz poruszony po spotkaniu

Szef Pentagonu z żoną już w Polsce. Powitał go Kosiniak-Kamysz

"Sojusz polsko-amerykański nigdy nie był tak silny jak teraz. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, by go z dnia na dzień jeszcze bardziej rozwijać" – oświadczył szef MON podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie.

Pierwsza wizyta Hegsetha w Polsce – mocny sygnał partnerstwa

Cała Polska oczekiwała na ten moment, aż w końcu szef Pentagonu oceni rozwój naszych stosunków i zapieczentuje naszą współpracę. Czy rozmowy i spotkanie było owocne? Minister obrony narodowej zwrócił uwagę, że wybór Polski jako pierwszego miejsca wizyty bilateralnej nowego sekretarza obrony USA jest znaczącym sygnałem. "To jest wyraz naszego partnerstwa, wspólnej przyjaźni, wspólnej strategii bezpieczeństwa dla Stanów Zjednoczonych, Polski, Europy i całego świata" – zaznaczył Kosiniak-Kamysz, dziękując Hegsethowi za wizytę.

Współpraca w NATO i inwestycje w bezpieczeństwo

Podczas rozmów w cztery oczy oraz spotkania delegacji omawiano kluczowe kwestie dotyczące wspólnych działań w ramach NATO, rozwoju współpracy wojskowej i inwestycji w zdolności obronne. "Na to się umówiliśmy – na wspólne inwestycje, wspólne gwarancje bezpieczeństwa, na podnoszenie swoich zdolności (obronnych – PAP)" – podkreślił wicepremier.

Warto wspominieć Kosiniak-Kamysz przypomniał również, że Polska jako jeden z nielicznych krajów przeznacza obecnie 5 proc. PKB na obronność, co stanowi najwyższy poziom w Europie. "Polska jest krajem, który rozumie zagrożenia; rozumie też, że większe wydatki na zbrojenia są absolutnie konieczne" – dodał.

Współpraca na rekordowym poziomie – co dalej?

Spotkanie z Hegsethem potwierdziło silne więzi Warszawy i Waszyngtonu, a rozmowy wskazują na dalsze wzmacnianie sojuszu. Polska i Stany Zjednoczone nie tylko zacieśniają współpracę wojskową, ale także planują kolejne wspólne inwestycje w infrastrukturę obronną oraz strategiczne inicjatywy w ramach NATO. Kosiniak-Kamysz jasno zadeklarował: "Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, by go z dnia na dzień jeszcze bardziej rozwijać" – co może oznaczać dalsze umowy wojskowe i wzmocnienie obecności amerykańskich wojsk w Polsce.

