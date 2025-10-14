Ustalenia mediów: to koniec tej partii! Znamy ostateczną datę

Konwencja Krajowa Nowoczesnej, na której zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu partii, odbędzie się 24 października w Warszawie.

Dzień później, 25 października, planowany jest kongres zjednoczeniowy, na którym ma dojść do formalnego połączenia PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej.

Zarząd Inicjatywy Polskiej nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji partii i czeka na opinie działaczy w regionach.

Po połączeniu partii planowane są wybory władz Koalicji Obywatelskiej, a liderem ugrupowania ma pozostać Donald Tusk, z Adamem Szłapką i Barbarą Nowacką jako wiceprzewodniczącymi.

Konwencja Krajowa Nowoczesnej, zaplanowana na 24 października w Warszawie, będzie kluczowym momentem dla partii. Jak potwierdził Sławomir Potapowicz w rozmowie z Radiem Zet, sekretarz generalny Nowoczesnej: „Konwencję Krajową, podczas której podejmiemy kluczową decyzję, mamy wyznaczoną na 24 października. Odbędzie się w Warszawie. Czekamy jeszcze tylko na ostateczne potwierdzenie miejsca”.

Wszyscy członkowie Nowoczesnej, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa, będą mieli prawo głosu w sprawie rozwiązania partii. Nieoficjalne doniesienia TVP Info wskazują, że następnego dnia, 25 października, ma odbyć się kongres zjednoczeniowy, podczas którego dojdzie do formalnego połączenia PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej.

Opóźnienia i formalności

Początkowo fuzja trzech ugrupowań miała nastąpić we wrześniu. Jednakże, jak to często bywa w polityce, skomplikowane formalności spowodowały opóźnienia. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO, pytany o datę kongresu, w ubiegłym tygodniu stwierdził, że "data jest znana, ale nie podajemy jeszcze", dodając, że będzie to "szybciej" niż 25 października. Jednakże, biorąc pod uwagę harmonogram Nowoczesnej, wcześniejsza data jest niemożliwa.

- Zaplanowaliśmy, że najpierw rozwiązujemy Nowoczesną, a następnego dnia nasi ludzie przechodzą do nowego ugrupowania. Nie ma możliwości, żeby stało się to wcześniej. Dlatego skoro nasza konwencja jest 24., to zjazd będzie 25. - mówił jeden z działaczy Nowoczesnej.

Sławomir Potapowicz, dopytywany o szczegóły kongresu zjednoczeniowego, odpowiedział wprost.

- Jako sekretarz partii nie dostałem żadnego oficjalnego zaproszenia na kongres zjednoczeniowy. Być może otrzymał je przewodniczący Adam Szłapka. Także o szczegółach nie mogę nic więcej powiedzieć - mówił Radiu Zet.

Inicjatywa Polska

W odróżnieniu od Nowoczesnej, zarząd Inicjatywy Polskiej nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji partii ani o wyznaczeniu daty kongresu krajowego. Zgodnie ze statutem, o przyszłości partii może zadecydować tylko kongres, a decyzja o rozwiązaniu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

Dariusz Joński, europoseł i wiceprzewodniczący Inicjatywy Polskiej, w rozmowie z naszym portalem podkreślił wagę zacieśniania współpracy.

- Uważamy, że współpraca między naszymi formacjami od lat układa się bardzo dobrze i jesteśmy za zacieśnieniem współpracy. Podczas rozmów będziemy się zastanawiali nad formułą, w jakiej nowe ugrupowanie ma funkcjonować. Cel jest jeden. Zbudować silną formację, która odniesie jak najlepszy wynik w wyborach w 2027 roku - stwierdził.

Mimo to, od miesiąca w Inicjatywie Polskiej nie zapadły żadne konkretne decyzje.

- Na razie trwają rozmowy w regionach. I będą jeszcze trwały kilka najbliższych dni. Chcemy wysłuchać, co nasi działacze sądzą o połączeniu i jak je widzą. Od efektu tych rozmów będzie zależało, kiedy odbędzie się kongres. Mamy też zaplanowane nieformalne spotkanie, podczas którego będziemy dopracowywali szczegóły zmian. W najbliższym czasie powinniśmy już wiedzieć coś więcej – przekazał jeden z działaczy Inicjatywy Polskiej.

Strategia połączenia

Wariant przyjęty przez Nowoczesną – rozwiązanie ugrupowania i „przepisanie” działaczy do nowej formacji – jest korzystniejszy ze względu na mniejszą liczbę formalności. W przypadku połączenia trzech partii, decyzje musiałyby zostać zatwierdzone przez zarząd, radę krajową i konwencję krajową PO, co znacznie wydłużyłoby proces.

Podczas kongresu zjednoczeniowego, który ma się odbyć 25 października, dojdzie do połączenia PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Najprawdopodobniej nowa partia będzie działać pod nazwą Koalicja Obywatelska, choć władze PO zapowiadają prezentację nowej nazwy i logo podczas kongresu.

Po wchłonięciu Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, odbędą się wybory władz Koalicji Obywatelskiej – najpierw na poziomie lokalnym, a następnie krajowym. W wyborach będą mogli uczestniczyć już nowi członkowie partii.

Z ustaleń Radia Zet wynika, że liderem nowego ugrupowania najprawdopodobniej pozostanie premier Donald Tusk. Jego pozycja wydaje się być niezagrożona. Wiceprzewodniczącymi powinni zostać Adam Szłapka, obecny szef Nowoczesnej, oraz Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polskiej i ministra edukacji narodowej.

Nowoczesna, założona w 2015 roku przez Ryszarda Petru (obecnie w Polsce 2050), po 10 latach znika z polskiej sceny politycznej. Inicjatywa Polska, zarejestrowana jako stowarzyszenie w 2017 roku, a od 2019 roku jako partia polityczna, również szykuje się na zmianę swojej formy działania.

