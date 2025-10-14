Grzegorz Braun stanie dziś przed sądem. Co mu grozi?

Dziś przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe odbędzie się posiedzenie organizacyjne w sprawie karnej europosła Grzegorza Brauna, oskarżonego o szereg czynów.

Polityk Konfederacji jest oskarżony m.in. o obrazę uczuć religijnych poprzez zgaszenie świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku oraz inne incydenty z lat 2022-2023.

Podczas posiedzenia zostaną ustalone terminy rozpraw, rozpoznane wnioski formalne i kwestie dowodowe, a Braunowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia do sądu w lipcu br. Wśród zarzutów znajduje się m.in. obraza uczuć religijnych wyznawców judaizmu poprzez zgaszenie świec chanukowych w Sejmie. Jak informowała prokuratura, czyn ten polegał na „zgaszeniu przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanuki”.

Akt oskarżenia obejmuje również inne zdarzenia z lat 2022-2023. Wśród nich są zajścia w Narodowym Instytucie Kardiologii w 2022 roku, gdzie Braun miał wtargnąć do Instytutu, naruszyć nietykalność osobistą ówczesnego dyrektora, Łukasza Szumowskiego, oraz pomówić go publicznie, twierdząc, że jest pod wpływem alkoholu. Ponadto, zarzuty dotyczą zajść w Niemieckim Instytucie Historycznym w 2023 roku oraz uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie również w 2023 roku.

Co czeka polityka?

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe jest właściwy do rozpoznania tej sprawy, ponieważ pierwsze czyny z aktu oskarżenia, dotyczące Narodowego Instytutu Kardiologii, miały miejsce na obszarze objętym jurysdykcją tego sądu.

Posiedzenie organizacyjne ma na celu przygotowanie przyszłej rozprawy. W jego trakcie ustalane będą terminy, rozpoznawane wnioski formalne oraz kwestie dowodowe. Grzegorz Braun nie usłyszy jeszcze aktu oskarżenia, ale prokuratura potwierdziła postawienie mu siedmiu zarzutów.

Za przestępstwa, o które oskarżony jest Grzegorz Braun, grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

