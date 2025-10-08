Czarne chmury nad Grzegorzem Braunem! Szefowa europarlamentu podjęła decyzję

Szefowa Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, złożyła wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi w związku z jego kontrowersyjnymi wypowiedziami kwestionującymi niemieckie zbrodnie w KL Auschwitz.

Komisja prawna PE rozpocznie prace nad sprawozdaniem dotyczącym wypowiedzi Brauna, a następnie europarlamentarzyści będą głosować nad uchyleniem immunitetu.

Wniosek Metsoli jest czwartym wnioskiem o odebranie immunitetu Braunowi, który może odpowiadać przed sądem również za nawoływanie do nienawiści, naruszenie nietykalności cielesnej i zniszczenie plakatów.

W najbliższym czasie komisja prawna Parlamentu Europejskiego rozpocznie prace nad sprawozdaniem dotyczącym słów Grzegorza Brauna. Proces ten, z reguły trwający kilka miesięcy, ma na celu dogłębną analizę sprawy. Po zakończeniu prac, raport zostanie przedstawiony europarlamentarzystom i poddany pod głosowanie na sesji plenarnej. Decyzja o uchyleniu immunitetu wymaga większości głosów.

Początki sprawy

Sprawa ma swoje korzenie we wrześniu, kiedy to prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Brauna do odpowiedzialności karnej. Wniosek ten był reakcją m.in. na wypowiedzi europosła w wywiadzie dla Radia Wnet w lipcu. Wówczas Braun twierdził, że w Auschwitz nie było komór gazowych.

- Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt - stwierdził.

Wniosek złożony przez Robertę Metsolę jest już czwartym dotyczącym odebrania immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Lider Konfederacji Korony Polskiej może odpowiedzieć przed sądem również za inne czyny, których dopuścił się w ostatnich miesiącach.

Dodatkowe zarzuty

Wśród dodatkowych zarzutów, które mogą skutkować pociągnięciem Brauna do odpowiedzialności karnej, wymienia się nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Zarzut ten dotyczy wypowiedzi europosła udostępnianych w internecie. Kolejnym zarzutem jest pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i pomówienie lekarki Gizeli Jagielskiej. Zdarzenie to miało miejsce w kwietniu. Ponadto, europarlamentarzysta prawdopodobnie będzie musiał stanąć przed sądem w związku ze zniszczeniem plakatów w Opolu, co miało miejsce w marcu 2025 roku.

W maju Parlament Europejski już raz uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi w innej sprawie. Dotyczyła ona m.in. śledztwa w sprawie zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie.

