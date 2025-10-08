Czarne chmury nad Grzegorzem Braunem! Szefowa europarlamentu podjęła decyzję

- Szefowa Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, złożyła wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi w związku z jego kontrowersyjnymi wypowiedziami kwestionującymi niemieckie zbrodnie w KL Auschwitz.
- Komisja prawna PE rozpocznie prace nad sprawozdaniem dotyczącym wypowiedzi Brauna, a następnie europarlamentarzyści będą głosować nad uchyleniem immunitetu.
- Wniosek Metsoli jest czwartym wnioskiem o odebranie immunitetu Braunowi, który może odpowiadać przed sądem również za nawoływanie do nienawiści, naruszenie nietykalności cielesnej i zniszczenie plakatów.
W najbliższym czasie komisja prawna Parlamentu Europejskiego rozpocznie prace nad sprawozdaniem dotyczącym słów Grzegorza Brauna. Proces ten, z reguły trwający kilka miesięcy, ma na celu dogłębną analizę sprawy. Po zakończeniu prac, raport zostanie przedstawiony europarlamentarzystom i poddany pod głosowanie na sesji plenarnej. Decyzja o uchyleniu immunitetu wymaga większości głosów.
Początki sprawy
Sprawa ma swoje korzenie we wrześniu, kiedy to prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Brauna do odpowiedzialności karnej. Wniosek ten był reakcją m.in. na wypowiedzi europosła w wywiadzie dla Radia Wnet w lipcu. Wówczas Braun twierdził, że w Auschwitz nie było komór gazowych.
- Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt - stwierdził.
Grzegorz Braun stanie przed sądem. Znamy konkretną datę
Wniosek złożony przez Robertę Metsolę jest już czwartym dotyczącym odebrania immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Lider Konfederacji Korony Polskiej może odpowiedzieć przed sądem również za inne czyny, których dopuścił się w ostatnich miesiącach.
Dodatkowe zarzuty
Wśród dodatkowych zarzutów, które mogą skutkować pociągnięciem Brauna do odpowiedzialności karnej, wymienia się nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Zarzut ten dotyczy wypowiedzi europosła udostępnianych w internecie. Kolejnym zarzutem jest pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i pomówienie lekarki Gizeli Jagielskiej. Zdarzenie to miało miejsce w kwietniu. Ponadto, europarlamentarzysta prawdopodobnie będzie musiał stanąć przed sądem w związku ze zniszczeniem plakatów w Opolu, co miało miejsce w marcu 2025 roku.
W maju Parlament Europejski już raz uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi w innej sprawie. Dotyczyła ona m.in. śledztwa w sprawie zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie.
W naszej galerii zobaczysz Grzegorza Brauna z rodziną: