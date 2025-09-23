Grzegorz Braun stanie przed sądem. Znamy konkretną datę

Grzegorz Braun został oskarżony przez prokuraturę m.in. o znieważenie grupy ludności z powodu przynależności wyznaniowej, przeszkadzanie w akcie religijnym i naruszenie nietykalności cielesnej, w związku z incydentem z użyciem gaśnicy podczas uroczystości chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku.

Akt oskarżenia obejmuje również inne incydenty, takie jak uszkodzenie mienia w Niemieckim Instytucie Historycznym w maju 2023, usunięcie choinki z sądu w Krakowie w styczniu 2023 oraz wtargnięcie do Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie w 2022, gdzie Braun miał naruszyć nietykalność cielesną dyrektora.

Sąd Rejonowy Warszawa-Praga Południe został wskazany jako właściwy do rozpoznania sprawy, a pierwszy termin rozprawy wyznaczono na 14 października.

Wobec Grzegorza Brauna skierowano dodatkowe wnioski o uchylenie immunitetu poselskiego w związku z innymi incydentami, w tym próbą "zatrzymania obywatelskiego" w Oleśnicy, zniszczeniem wystawy LGBT+ w Sejmie oraz publicznym zaprzeczaniem zbrodniom w KL Auschwitz-Birkenau.

Jednym z kluczowych zarzutów jest zdarzenie z grudnia 2023 roku, kiedy to Grzegorz Braun, podczas uroczystości w Sejmie, użył gaśnicy, aby zgasić świece chanukowe. Prokuratura oceniła ten czyn jako publiczne znieważenie grupy ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej. Według aktu oskarżenia, Braun miał wypowiedzieć słowa: „tacy jak pani to wstyd, nie powinno was być”, co miało świadczyć o jego intencjach. Dodatkowo, prokuratura zarzuca mu złośliwe przeszkodzenie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej. Prokuratura podkreśla, że działania Brauna były skierowane przeciwko wyznawcom judaizmu, a zgaszenie świec Chanuki obraziło ich uczucia religijne. W związku z interwencją jednej z osób, która próbowała zapobiec incydentowi, Braun skierował na nią strumień gaśnicy. Spowodowało to naruszenie nietykalności cielesnej i lekki uszczerbek na zdrowiu.

Od Niemieckiego Instytutu po krakowski sąd

Akt oskarżenia obejmuje również szereg innych zdarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach. W maju 2023 roku Braunowi zarzuca się uszkodzenie mienia i zablokowanie wykładu prof. Jana Grabowskiego, historyka zajmującego się tematyką Holokaustu, w Niemieckim Instytucie Historycznym. Oskarżenie dotyczy także incydentu ze stycznia 2023 roku w krakowskim sądzie, podczas którego Braun wyniósł z sądu choinkę ustawioną przez sędziów i wrzucił ją do kosza.

Kolejnym punktem aktu oskarżenia są wydarzenia z 2022 roku w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie. Wówczas, w okresie pandemii, Grzegorz Braun wraz z grupą osób (bez masek ochronnych) wszedł do szpitala, a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki. Prokurator zarzuca Braunowi naruszenie nietykalności cielesnej dyrektora instytutu, dra Łukasza Szumowskiego, poprzez szarpanie go za ramię i odzież. Poprzez blokowanie przejścia, Braun miał zmusić dyrektora do pozostania na miejscu zdarzenia. Akt oskarżenia obejmuje również zarzut znieważenia dyrektora instytutu.

Immunitet Grzegorza Brauna

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wskazała Sąd Rejonowy Warszawa-Praga Południe jako właściwy do rozpoznania sprawy, ponieważ pierwsze czyny z aktu oskarżenia zostały popełnione na terenie objętym jurysdykcją tego sądu. Pierwszy termin rozprawy został wyznaczony na 14 października. Postępowanie karne wobec Grzegorza Brauna stało się możliwe dzięki uchyleniu jego immunitetu poselskiego przez Parlament Europejski w maju bieżącego roku.

W ostatnich miesiącach do Parlamentu Europejskiego skierowano jeszcze trzy inne wnioski prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu Braunowi. Dotyczą one m.in. próby "zatrzymania obywatelskiego" w Oleśnicy w kwietniu 2024 roku, gdzie Braun, wówczas kandydat w wyborach prezydenckich, miał próbować powstrzymać ginekolożkę wykonującą legalne aborcje w szpitalu. Inne zarzuty obejmują zniszczenie wystawy poświęconej społeczności LGBT+ w holu głównym Sejmu w czerwcu 2025 roku oraz publiczne zaprzeczanie zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau.

Proces Grzegorza Brauna zapowiada się jako jedno z głośniejszych wydarzeń w polskim wymiarze sprawiedliwości, z uwagi na szeroki zakres zarzutów i ich polityczny kontekst.

W naszej galerii zobaczysz rodzinę Grzegorza Brauna:

Sonda Jak oceniasz działania Grzegorza Brauna? Przekroczył wszelkie granice – powinien odpowiedzieć karnie Miał prawo do protestu – nie przekroczył prawa To kwestia sporna – niech rozstrzygnie sąd Nie mam zdania