Niepokojące informacje o zdrowiu Grzegorza Brauna. "Jakoś trzeba się z tym oswoić"

W rozmowie z Dawidem Mysiorem, twórcą kanału "Sprawki okiem katolika" na platformie YouTube, Grzegorz Braun szczegółowo opisał przyczynę swojego stanu. "Odkleiło się, odkleiło się oczko temu misiu (...) tak jakby ekran się oderwał" – wyjaśnił polityk, używając metaforycznego języka do opisania odwarstwienia siatkówki. Jak podkreślił, zdarzenie to nastąpiło niespodziewanie, "bez żadnej akcji, sytuacji, żadnego zdarzenia konkretnego". Braun poddał się badaniom diagnostycznym oraz operacji, mającej na celu naprawę uszkodzenia. Niestety, zabieg nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.

- Nie naprawiła, więc trzeba się oswajać ze stanem, który zaistniał. Ale tak jak też Internet podchwytuje: wśród ślepców jednooki królem - mówił.

Co czeka Grzegorza Brauna?

Na sugestie prowadzącego, dotyczące podjęcia dalszych prób leczenia, Grzegorz Braun wyraził pewien sceptycyzm.

- A może się już napatrzyłem i jakoś trzeba się z tym oswoić – odpowiedział, wskazując na akceptację obecnej sytuacji i być może zmęczenie procesem leczenia. Ta postawa może świadczyć o realistycznym podejściu do problemu zdrowotnego i skupieniu się na adaptacji do nowej rzeczywistości.

Memy i reakcja internetu

Pojawienie się Grzegorza Brauna z opaską na oku szybko stało się inspiracją dla licznych memów i grafik, które zalały polski internet. Internauci, wykazując się kreatywnością, przedstawiali polityka w różnorodnych, często humorystycznych kontekstach, m.in. jako Terminatora czy pirata z papugą na ramieniu. Grzegorz Braun, odnosząc się do tego fenomenu, wyraził swoje zaskoczenie i rozbawienie.

- Za każdym razem właśnie już się zdaje, że wszystko widzieliśmy, a jednak internet i twórczość rodaków w tej dziedzinie mnie naprawdę szczerze rozbawia – skomentował.

