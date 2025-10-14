Marcin Przydacz nie ma wątpliwości. "Rosjanie będą cały czas testować naszą reakcję"

- Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta w RMF FM podkreślił potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO poprzez zwiększenie liczby wojsk i dostarczenie nowoczesnego sprzętu, zwłaszcza systemów antydronowych, w odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, wyraził opinię, że reakcja NATO na rosyjskie prowokacje, choć odpowiednia, wymaga wzmocnienia. Podkreślił konieczność zwiększenia liczby żołnierzy oraz dostarczenia nowoczesnego sprzętu wojskowego, w tym systemów antydronowych.
- NATO reaguje w odpowiedni sposób, ale potrzebuje więcej wojska i więcej sprzętu, szczególnie antydronowego – powiedział w rozmowie z RMF FM. - Rosjanie będą cały czas testować naszą reakcję na tę naszą spójność wewnętrzną. Próbować eskalować - dodał.
Zaznaczył, że podobne prowokacje mogą wystąpić również na granicy polsko-białoruskiej, gdzie skuteczność muru postawionego przez poprzedni rząd okazała się kluczowa.
Polityka migracyjna
W rozmowie poruszono również tematy krajowe, w tym politykę migracyjną i wsparcie dla młodych ludzi w zakupie pierwszego mieszkania. Marcin Przydacz podkreślił, że trwają prace nad rozwiązaniami ustawowymi, które mają pomóc młodym, jednak muszą być one dobrze przemyślane, aby nie doprowadzić do wzrostu cen nieruchomości.
- Trzeba tutaj mądrze z ekspertami wypracować rozwiązania – zaznaczył.
W kontekście migracji, minister podkreślił, że Polska jest otwarta na przyjmowanie uchodźców wojennych, ale decyzje dotyczące przyjmowania migrantów powinny należeć do państwa, a nie być narzucane przez instytucje unijne.
- Dane państwo ma prawo decydować o to, czy takich migrantów przyjmuje na stałe, czy tylko ich wspiera w postaci np. wsparcia uchodźczego na miejscu – powiedział.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie
Marcin Przydacz odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, oceniając podpisanie nowej umowy pokojowej jako ważne wydarzenie, choć podchodził do niego z umiarkowanym optymizmem.
- Daj Panie Boże, aby ten pokój, który został wynegocjowany, był jak najtrwalszy, wierzę w to, że on będzie – stwierdził.
Odnośnie działań armii izraelskiej w Strefie Gazy, minister podkreślił, że "na pewno dochodziło tam do naruszeń prawa międzynarodowego, humanitarnego i to myślę, że już powinno zostać ocenione w odpowiedni sposób przez ekspertów".