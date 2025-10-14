Marcin Przydacz nie ma wątpliwości. "Rosjanie będą cały czas testować naszą reakcję"

Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta w RMF FM podkreślił potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO poprzez zwiększenie liczby wojsk i dostarczenie nowoczesnego sprzętu, zwłaszcza systemów antydronowych, w odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.

Przydacz zwrócił uwagę na testowanie spójności NATO przez Rosję, np. poprzez działania na granicy rosyjsko-estońskiej, i wskazał na możliwość podobnych prowokacji na granicy polsko-białoruskiej.

W kwestiach krajowych, minister poinformował o pracach nad rozwiązaniami ustawowymi wspierającymi młodych w zakupie pierwszego mieszkania oraz podkreślił prawo Polski do decydowania o polityce migracyjnej.

Odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, Przydacz wyraził umiarkowany optymizm wobec nowej umowy pokojowej i zaznaczył, że działania armii izraelskiej w Strefie Gazy powinny zostać ocenione pod kątem naruszeń prawa międzynarodowego i humanitarnego.

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, wyraził opinię, że reakcja NATO na rosyjskie prowokacje, choć odpowiednia, wymaga wzmocnienia. Podkreślił konieczność zwiększenia liczby żołnierzy oraz dostarczenia nowoczesnego sprzętu wojskowego, w tym systemów antydronowych.

- NATO reaguje w odpowiedni sposób, ale potrzebuje więcej wojska i więcej sprzętu, szczególnie antydronowego – powiedział w rozmowie z RMF FM. - Rosjanie będą cały czas testować naszą reakcję na tę naszą spójność wewnętrzną. Próbować eskalować - dodał.

Zaznaczył, że podobne prowokacje mogą wystąpić również na granicy polsko-białoruskiej, gdzie skuteczność muru postawionego przez poprzedni rząd okazała się kluczowa.

Polityka migracyjna

W rozmowie poruszono również tematy krajowe, w tym politykę migracyjną i wsparcie dla młodych ludzi w zakupie pierwszego mieszkania. Marcin Przydacz podkreślił, że trwają prace nad rozwiązaniami ustawowymi, które mają pomóc młodym, jednak muszą być one dobrze przemyślane, aby nie doprowadzić do wzrostu cen nieruchomości.

- Trzeba tutaj mądrze z ekspertami wypracować rozwiązania – zaznaczył.

W kontekście migracji, minister podkreślił, że Polska jest otwarta na przyjmowanie uchodźców wojennych, ale decyzje dotyczące przyjmowania migrantów powinny należeć do państwa, a nie być narzucane przez instytucje unijne.

- Dane państwo ma prawo decydować o to, czy takich migrantów przyjmuje na stałe, czy tylko ich wspiera w postaci np. wsparcia uchodźczego na miejscu – powiedział.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Marcin Przydacz odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, oceniając podpisanie nowej umowy pokojowej jako ważne wydarzenie, choć podchodził do niego z umiarkowanym optymizmem.

- Daj Panie Boże, aby ten pokój, który został wynegocjowany, był jak najtrwalszy, wierzę w to, że on będzie – stwierdził.

Odnośnie działań armii izraelskiej w Strefie Gazy, minister podkreślił, że "na pewno dochodziło tam do naruszeń prawa międzynarodowego, humanitarnego i to myślę, że już powinno zostać ocenione w odpowiedni sposób przez ekspertów".

