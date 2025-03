i Autor: PAP/Leszek Szymański

Zagrożenie rośnie

Niepokojące ostrzeżenie Kosiniaka-Kamysza! NATO musi działać!

Czy jesteśmy gotowi na najczarniejszy scenariusz? Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w dramatycznym tonie apeluje do członków NATO. Jeśli nie podejmą natychmiastowych działań, sojusz może nie sprostać nadchodzącym zagrożeniom. Polska stawia się w roli lidera, ale czy to wystarczy, by zatrzymać geopolityczny kryzys, który czai się tuż za rogiem?