Bardzo zaskakujący ruch Tuska z samego rana! Zrobił to na przekór Dudzie?

Tusk zaskakuje w środowy poranek

Dokładnie 105 lat temu, 24 lipca 1919 r., powołano do istnienia Policję Państwową. By upamiętnić to wydarzenie, każdego roku w tym dniu polscy policjanci obchodzą swoje uroczyste święto. Tegoroczne centralne obchody odbędą się w Warszawie. Do tej pory wiadome było, że na obchodach pojawi się marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Obaj politycy mają wystąpić z przemówieniem.

Tymczasem nieoczekiwanie około godz. 9 w środę, czyli zaledwie trzy godziny przed rozpoczęciem uroczystości, pojawiła się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informacja, że w święcie udział weźmie również Donald Tusk. Zaplanowane jest również jego wystąpienie. W sieci szybko pojawiły się domniemania, że na taką decyzję premiera wpływ miała wcześniejsza deklaracja... Andrzeja Dudy!

Mocny sygnał od Dudy

Tradycyjnym elementem policyjnych uroczystości było przez wiele lat wręczanie przez prezydenta RP nominacji generalskich na stopień nadinspektora policji zasłużonym funkcjonariuszom. Przy tej okazji wygłaszał on także okolicznościowe przemówienie.Tak się jednak w 2024 roku nie stanie.

- Jednak w tym roku to nie nastąpi. Andrzej Duda nie podpisał na razie żadnych nominacji generalskich, przedstawionych mu przez MSWiA. I nie zamierza ich wręczać w środę na placu Zamkowym. Sam również nie pojawi się na centralnych obchodach Święta Policji. Po raz pierwszy w historii swego urzędowania jako głowy państwa. Wyśle tylko swego przedstawiciela, który ma odczytać list od niego - dowiedział się Onet.pl.

- Podczas tegorocznych Centralnych Obchodów Święta Policji Prezydenta RP reprezentować będzie gen. broni Dariusz Łukowski, Zastępca Szefa BBN, który odczyta list Głowy Państwa skierowany do uczestników uroczystości. Jednocześnie informujemy, że w ramach uzgodnień z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzona jest obecnie procedura nadania awansów generalskich funkcjonariuszom Policji. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości w stosownym czasie. Nawiązując do Pańskiego pytania, informujemy, że akty mianowania na stopnie generalskie – podobnie jak miało to miejsce w 2023 r. – nie zostaną wręczone w ramach obchodów święta – przyznała portalowi Kancelaria Prezydenta RP.

Oburzenie funkcjonariuszy

- To, że prezydent nie zaplanował wręczania żadnych nominacji generalskich dla polskich policjantów, jest okazaniem braku szacunku dla formacji, która wspomaga obecnie straż graniczną i wojsko na granicy czy ABW w walce z próbami sabotażu. Policjanci są dziś po prostu wszędzie. Pomimo braków kadrowych robią wszystko, co mogą, żeby w Polsce było bezpiecznie. Policja zasługuje na to, aby na jej czele stał generał – ocenił Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów.

Dodał przy tym, że "w środowisku policyjnym nikt nie ma wątpliwości, że pan prezydent postanowił odegrać się w ten sposób za wejście do pałacu i zatrzymanie byłych ministrów". Chodzi o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których zatrzymania w Pałacu Prezydenckim dokonano na początku stycznia.

Zwrot akcji

Andrzej Duda ogłosił nagle w mediach społecznościowych, że przyznał jednak awanse generalskie z okazji Święta Policji. Komenda główna przekazała Onetowi, że na godz. 10 żadna informacja w tej sprawie jednak do nich nie wpłynęła. Zgodnie z ustaleniami portalu, potwierdzonymi przez Kancelarię Prezydenta i BBN, Andrzej Duda nie zamierza jednak się pojawić na uroczystościach i nie wręczy tych nominacji.

Wszystkim Policjantkom i Policjantom stojącym na straży bezpieczeństwa Państwa i konstytucyjnego porządku prawnego oraz Pracownikom cywilnym Policji składam najserdeczniejsze życzenia wytrwałości i satysfakcji z pełnionej służby i pracy. Cieszę się, że z okazji Święta Policji…— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 24, 2024

