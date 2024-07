Ogromny pogrzeb! 148 trumien i Andrzej Duda, o co chodzi?!

Co dalej ze Zbigniewem Ziobro? Nowe informacje w sprawie przesłuchania

Andrzej Duda weźmie udział w państwowym pogrzebie, który uczci pamięć ofiar zbrodni hitlerowskich. Ich szczątki znaleziono na Polach Igielskich, niedaleko Doliny Śmierci w Chojnicach w ostatnich latach. Oficjalna uroczystość, organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, odbędzie się 2 września, a ulicami miasta przejdzie 148 trumien. Znajdą się w nich szczątki 600 ofiar. Zostaną złożone do grobu Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w Chojnicach.

Jak mówią eksperci z IPN, do końca nie wiadomo, ile osób było pochowanych w masowych grobach. Szacunkowo mowa nawet o 2 tysiącach ofiar. Pierwszymi osobami zamordowanymi w październiku 1939 roku to wojskowi, inteligencja oraz duchowni.

Warto przypomnieć, że Pion Śledczy IPN w Gdańsku zajmuje się odnalezieniem zbiorowych grobów już od 2020 roku. Do tej pory udało się ujawnić masowe groby kilkuset ofiar. Zabezpieczono także prawie 5000 dowodów rzeczowych.

Pod Chojnami odnaleziono także pierwszy w Europie zbiorowy grób osób psychicznie chorych, które zostały zamordowane w czasie II wojny światowej.

- Podjęliśmy z ziemi ludzkie szczątki kostne co najmniej 80 osób, szkielety ok. 50 osób. Szczątki spoczywały głównie warstwowo, jedne pod drugimi. Odsłonięto cztery skupiska kości pozbawionych anatomicznego układu, pozostałe szkielety w pozycji na brzuchu, na plecach, jeden na boku, w różnym stopniu kompletności. Ujawniono ślady obrażeń widoczne na części czaszek oraz niektórych kościach długich kończyn. Są one spękane, rozkawałkowane, na czaszkach widoczne otwory wlotowe i wylotowe - powiedział naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prok. Tomasz Jankowski.

