Nie są to dobre wieści dla lidera Prawa i Sprawiedliwości. Według lipcowego sondażu CBOS jest on zdecydowanym liderem w rankingu nieufności. Jarosławowi Kaczyńskiemu, według badania, ma nie ufać ponad połowa respondentów. Aż 55 proc. z nich tak właśnie, kategorycznie i jednoznacznie stwierdziło. Na drugim miejscu ponownie znalazł się przedstawiciel PiS, czyli były premier Mateusz Morawiecki. Jemu również "udało się" osiągnąć wynik przekraczający połowę uczestników badania (nie ufa mu 51 proc. z nich). Czytając do tego momentu wyniki Donald Tusk z całą pewnością mógł mieć uśmiech na twarzy, ale mina mogła mu zrzednąć, widząc, że on sam zajął miejsce na tym niechlubnym podium. Jak się okazuje, premierowi nie ufa obecnie 47 proc. ankietowanych!

Komu ufają Polacy?

Według badania pierwsze miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmuje prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do niego ma obecnie 49 proc. ankietowanych (wzrost o 4 pkt proc.), z kolei nie ufa mu 41 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.). Drugie miejsce w rankingu przypadło w lipcu marszałkowi Sejmu, liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni, do którego zaufanie ma 48 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.). Nie ufa Hołowni 36 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt proc.). Według CBOS lipcowe oceny Szymona Hołowni "są najsłabsze od listopada 2023 roku, a więc mniej więcej od czasu objęcia przez niego funkcji marszałka Sejmu".

Trzecie miejsce zajmuje prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski. Zaufaniem w lipcowym badaniu obdarzyło go 45 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z czerwcowym badaniem. Jednocześnie wzrósł odsetek ankietowanych wyrażających nieufność w stosunku do prezydenta Warszawy; obecnie wynosi 37 proc., co oznacza wzrost o 4 pkt proc. Na czwartym miejscu rankingu uplasował się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa obecnie 44 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.), zaś nie ufa mu 31 proc. (także wzrost o 3 pkt proc.).

Kolejne miejsce zajął premier, lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk - w lipcu zaufanie do niego zadeklarowało 41 proc. ankietowanych, o 3 pkt proc. mniej niż w czerwcu; nie ufa mu 47 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.). Na dalszym miejscu znalazł się natomiast Jarosław Kaczyński, któremu ufa zaledwie 31 proc. respondentów.

Sondaż CBOS przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 lipca 2024 roku na próbie liczącej 1076 osób (w tym: 61,9 proc. metodą CAPI, 23,0 proc. - CATI i 15,1 proc. - CAWI).

