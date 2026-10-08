Barbara Nowacka ogłosiła porozumienie z PSL ws. aborcji. Dostała zimny prysznic już po chwili!

Prawo aborcyjne jest jednym z tematów wywołujących największe spięcia w koalicji rządzącej.

Teraz Barbara Nowacka poinformowała, że jej ugrupowaniu udało się porozumieć w tej kwestii z PSL-em.

Te zaskakujące wieści szybko doczekały się jednak zdecydowanego sprostowania.

Dariusz Klimczak przedstawił zupełnie inną wersję!

Nowacka mówi o przełomie, Klimczak zaprzecza. Co dzieje się w koalicji?

Podczas czwartkowej (8 października 2026 roku) porannej rozmowy w RMF FM Tomasz Terlikowski zapytał Dariusza Klimczaka o zapowiadany powrót do prac nad zmianami w prawie aborcyjnym. Prowadzący przypomniał wypowiedź Barbary Nowackiej, która miała poinformować o porozumieniu z PSL w tej sprawie. Odpowiedź ministra infrastruktury była krótka i zaskakująca. – Nie słyszałem – stwierdził Dariusz Klimczak. Dopytywany o szczegóły polityk przekonywał, że nie uczestniczył w żadnych rozmowach dotyczących takiego porozumienia. Podkreślił przy tym, że jako wiceprezes PSL powinien wiedzieć o ustaleniach dotyczących tak istotnej kwestii. – Nie rozmawiałem z panią Barbarą Nowacką na ten temat – oznajmił stanowczo.

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Klimczak zwrócił również uwagę, że zaledwie dwa dni wcześniej odbyło się posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, czyli zarządu krajowego partii. Jak zapewniał, kwestia zmian w prawie aborcyjnym w ogóle nie była tam omawiana.

„Wątpię, żeby wiceprezes partii nie wiedział”.

Tomasz Terlikowski nie dawał za wygraną. Przypomniał, że Barbara Nowacka zapowiadała zauważalne zmiany, a jej wypowiedź sugerowała, że rozmowy z ludowcami przyniosły już konkretne rezultaty. Klimczak nie potwierdził jednak tych informacji. – Dlaczego światło dzienne ujrzała ta informacja, ponieważ ja nie uczestniczyłem w takich rozmowach i wątpię, żeby wiceprezes partii nie wiedział o czymś tak bardzo znaczącym, jak jakieś zmiany w tego typu – mówił minister w RMF FM. Polityk podkreślał, że nie ma wiedzy o zaawansowanych negocjacjach, które mogłyby uzasadniać publiczne zapowiedzi przełomu.

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– Nie sądzę, żeby to było na takim etapie jakichkolwiek rozmów, żeby móc o tym publicznie rozmawiać, bo ja w takich rozmowach nie uczestniczyłem – zaznaczył.

Czy PSL zmieni stanowisko w sprawie aborcji?

W dalszej części rozmowy prowadzący zapytał wprost, czy Polskie Stronnictwo Ludowe zamierza zmienić swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie przepisów aborcyjnych. Odpowiedź Klimczaka nie wskazywała na możliwość szybkiego zwrotu. – Nie sądzę, żeby PSL zmieniło zdanie na ten temat i wątpię, żeby bez mojego udziału takie rozmowy się toczyły – oświadczył. Choć minister nie wykluczył, że rozmowy mogły odbywać się na innym szczeblu, wyraźnie zaznaczył, że nie ma o nich wiedzy.

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Dariusz Klimczak zasugerował również, że powrót do dyskusji o prawie aborcyjnym może być związany z innymi sporami pomiędzy ugrupowaniami tworzącymi większość rządową. – Nie wiem, nie chcę dywagować na ten temat. Może to jest jakoś wkomponowane w szersze negocjacje. Przecież wiemy, że w naszej koalicji, która składa się dzisiaj de facto z pięciu podmiotów, jest wiele tematów spornych. Może ktoś chce na podstawie innych kwestii wrócić do tego tematu – mówił minister.

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