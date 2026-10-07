Szef MON o ustawie „przedwojennej”: „Szykujemy się na ciężkie czasy”

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-10-07 5:10

Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem tzw. „ustawy przedwojennej”, której celem jest kompleksowe przygotowanie Polski na wypadek konfliktu zbrojnego. – Musimy myśleć o trudniejszych czasach, choć liczę na to, że one nigdy nie nadejdą – powiedział nam wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak‑Kamysz (45 l.).

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podczas przemówienia. O ustawie przedwojennej przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marek Kudelski/Super Express
  • MON przygotowuje tzw. „ustawę przedwojenną”, która ma wzmocnić system obrony państwa i przygotować kraj na ewentualny konflikt.
  • Minister Kosiniak‑Kamysz podkreśla, że to działania prewencyjne wynikające z zagrożeń związanych z agresją Rosji i konieczności dostosowania prawa do zmieniającej się sytuacji.
  • Projekt przewiduje m.in. usprawnienie współpracy wojska ze służbami, lepsze przygotowanie administracji oraz zmiany w szkoleniach obronnych.

"Stara maksyma o wojnie"

Rosja systematycznie niszczy Ukrainę, a eksperci podkreślają, że może być gotowa intensyfikować ataki na kraje NATO. Minister obrony narodowej cytuje starożytnych Rzymian, którzy mówili: „chcesz pokoju, szykuj się do wojny”. – I taki właśnie jest obowiązek każdego odpowiedzialnego rządu. Musimy być gotowi na najtrudniejsze scenariusze, żeby w razie konieczności działać szybko i pewnie. I jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo każdego Polaka – powiedział Władysław Kosiniak‑Kamysz „Super Expressowi”.

– Nie chodzi o straszenie. Chcemy, żeby te przepisy nigdy nie musiały zostać użyte; by nie pojawiła się taka potrzeba. Ale lepiej je mieć, na wszelki wypadek – zapowiada szef MON.

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Warto być przygotowanym

Trwają prace nad ustawą, która ma nas przygotować na wypadek konfliktu. W ciągu najbliższych tygodni projekt powinien trafić do parlamentu. Co się zmieni?

– Zostanie usprawniona współpraca wojska ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. Poza tym administracja będzie lepiej przygotowana na sytuacje zagrożenia. Zmienią się też zasady szkoleń i kursów obronnych – wymienia Kosiniak‑Kamysz i dodaje, że prawo musi nadążać za rzeczywistością, która cały czas się zmienia. – Widząc to, musimy myśleć o trudniejszych czasach. Choć liczę na to, że one nigdy nie nadejdą. Warto jednak być jak najlepiej przygotowanym – dla bezpieczeństwa każdego Polaka – dodaje wicepremier. 

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