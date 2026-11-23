Wokół obsady stanowisk w spółkach Skarbu Państwa znów zrobiło się gorąco. Wszystko za sprawą publikacji „Rzeczpospolitej”, która ujawniła listę 219 osób powiązanych z obecnym obozem władzy, zasiadających we władzach państwowych podmiotów. Do tych doniesień odniosła się na antenie Polsat News Barbara Nowacka.

Minister edukacji pytana o „tłuste koty koalicji” postawiła grubą kreskę między obecnymi nominacjami a tym, co działo się za czasów poprzedników. Jej zdaniem skala zjawiska i sposób dobierania kadr są nieporównywalne.

– Tłuste koty pisowskie to było absolutne kuriozum i aberracja – stwierdziła jednoznacznie Nowacka Polsat News.

Konkursy zamiast partyjnego klucza?

Choć na liście opublikowanej przez dziennik znalazło się ponad dwieście nazwisk, Barbara Nowacka przekonuje, że kluczowe w tym przypadku są umiejętności i procedura. Jak podkreśliła, obecne kadry to „ludzie pozatrudniani, z kompetencjami, przy normalnych konkursach”. To właśnie w sposobie rekrutacji minister upatruje „zasadniczą różnicę”.

Barbara Nowacka odniosła się również do własnych doświadczeń w resorcie. Zapewniła, że w procesach rekrutacyjnych, na które miała wpływ, nie było miejsca na polityczne protekcje.

– Przeprowadzałam konkursy różne, na różne stanowiska i naprawdę klucza partyjnego tam w ogóle nie było, zapraszam do sprawdzenia – zadeklarowała minister edukacji.

Mimo że minister przyznała, że nie zna szczegółowo listy 219 nazwisk przytoczonych przez „Rzeczpospolitą”, twardo obstaje przy tym, że procesy kadrowe w spółkach opierają się dziś na zdrowych zasadach i „normalnych konkursach”.

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