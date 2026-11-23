20 milionów wyświetleń fałszywych informacji. Gawkowski alarmuje

Wicepremier Krzysztof Gawkowski był gościem Radia ZET, gdzie mówił o rosyjskich działaniach dezinformacyjnych prowadzonych po piątkowym ataku rakietowym na Polskę. Jak przekonywał, w sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje, których celem jest wywoływanie strachu, podważanie zaufania do polskich władz i wzmacnianie napięć społecznych.

Skala tego zjawiska, według danych przedstawionych przez ministra, jest ogromna. – Jeżeli mamy 20 milionów wyświetleń fałszywych narracji różnych mówiących o tym, że to Polski, rząd z Ukrainą dogaduje się, że te rakiety tutaj przylatują, bo chce na przykład wprowadzić stan wyjątkowy, stanwojenny i odwołać wybory, to to jest fałszywa narracja. Jak pojawia się informacja, że to Ukraina nas zaatakowała specjalnie, żeby wprowadzić Polskę do wojny, to to jest fałszywa narracja – mówił Gawkowski w Radiu ZET. Wicepremier podkreślił, że tego rodzaju przekazy nie są przypadkowe. Według niego stanowią element działań wymierzonych w bezpieczeństwo informacyjne Polski.

Rosyjskie farmy trolli. Minister wskazuje, kto rozpowszechnia dezinformację

Zapytany, skąd pochodzą fałszywe informacje. Gawkowski przekonywał, że największa liczba fałszywych narracji obecnych w polskiej przestrzeni informacyjnej pochodzi z Rosji i Białorusi.

– Najwięcej narracji fałszywych w polskiej infosferze jest ze strony Rosji i Białorusi. To są konkretne farmy, konkretne źródła – powiedział.

Minister opisał również mechanizm rozpowszechniania takich treści. Według niego wykorzystywane są do tego zarówno osoby tworzące propagandowe materiały, jak i zautomatyzowane konta internetowe.

– Po pierwsze, wprowadzane przez rosyjskich dziennikarzy, influencerów, którzy pewnie na zamówienie też Kremla tworzą treści. Mamy boty, które je podają. Mamy fałszywe konta, które je dystrybuują – wyjaśnił.

Polskie służby walczą z rosyjską propagandą. Co dzieje się z fałszywymi wpisami?

W rozmowie pojawiło się również pytanie o działania podejmowane przez polskie służby. Gawkowski zapewnił, że odpowiednie struktury zostały postawione w stan gotowości już w pierwszych godzinach po ataku.

– Po pierwsze, działa centrum do walki z dezinformacją, które od pierwszych godzin nocnych, już nad ranem, było postawione w stan gotowości, żeby monitorować stan sieci i jednocześnie wszystko co się pojawi, zgłaszać do zablokowania, do wskazania, że to jest rosyjska narracja, która jest później wygaszana – mówił.

Jak wyjaśnił, zgłoszenia trafiają do platform cyfrowych. Skala działań jest znaczna, ponieważ pojedyncza fałszywa narracja może być rozpowszechniana przez tysiące kont.

Minister wskazał, że jednym z elementów walki z dezinformacją jest również publiczne informowanie o wykrywanych rosyjskich przekazach.

– Drugą bardzo ważną rzeczą jest publikowanie tych narracji. Od tamtego roku zdecydowaliśmy się publikować wszystkie rosyjskie narracje, też żeby w polskiej infosferze było przekonanie, co jest rosyjską narracją. No i wygaszanie ich w tym procesie 24 godziny. To jest polski sukces dzisiaj – ocenił Gawkowski.

Będą zatrzymania za dezinformację? Gawkowski odpowiada

Prowadzący zapytał również wicepremiera o możliwość zatrzymań osób odpowiedzialnych za rozpowszechnianie nielegalnych treści. Gawkowski nie wykluczył takich działań, ale przyznał, że nie ma informacji o zatrzymaniach bezpośrednio związanych z piątkowym atakiem.

Ważnym wątkiem rozmowy były również fałszywe informacje dotyczące obwodu królewieckiego. Według ministra w Internecie rozpowszechniano przekazy sugerujące, że Polska miała wyrazić zgodę na atak na ten region. Gawkowski ostrzegł, że takie informacje mogą być wykorzystywane przez Rosję do uzasadniania kolejnych gróźb, również dotyczących użycia broni jądrowej.

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Minister cyfryzacji podkreślił, że działania dezinformacyjne towarzyszą rzeczywistym zagrożeniom militarnym. W jego ocenie rosyjskie ataki są celowe i mają również sprawdzać reakcję państw NATO.

– Rosja z premedytacją prowadzi ten sabotażowy, intencjonalny atak na Polskę, żeby pokazywać też sprawczość NATO i my musimy się bronić – powiedział.