Podczas rozmowy w „Porannym ringu” dr Artur Bartoszewicz odniósł się do sytuacji związanej z bezpieczeństwem Polski, reakcją wojska na zagrożenia oraz funkcjonowaniem instytucji państwowych. Ekonomista przekonywał, że w wielu przypadkach to sami obywatele, dzięki własnym środkom i inicjatywie, zapewniają sobie bezpieczeństwo.

– Najważniejszą rzecz jest to, że państwo nie działa, że Polacy obsługują państwo indywidualnie. To, że nic w tym państwie nie działa – mówił Bartoszewicz.

Jako przykład wskazał wyposażenie funkcjonariusza policji, który interweniował podczas ataku w Krakowie. Według ekonomisty część sprzętu wykorzystywanego przez służby pochodzi z prywatnych środków.

– Drodzy państwo, wyposażenie policjanta, który zastrzelił tego terrorystę i obronił Kraków, też było jego indywidualnym wyposażeniem. Wszystko jest prywatne. W Polsce wszystko jest prywatne. Policjant jest ubrany prywatnie, żołnierz musi być ubrany i wyposażony prywatnie – stwierdził.

„Wy nie jesteście potrzebni”. Mocne słowa pod adresem premiera i ministrów

Bartoszewicz nie ograniczył swojej krytyki do służb mundurowych. W ostrych słowach zwrócił się również do przedstawicieli rządu, kwestionując skuteczność działania najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

– Nic nie działa, więc jeżeli nic nie działa, to ja dziękuję bardzo serdecznie za premiera, wicepremiera, za ministra obrony, za ministra spraw zagranicznych, za ministra spraw wewnętrznych po prostu wam dziękuję, bo wy nie jesteście potrzebni. My sobie jako obywatele świetnie radzimy. Zrobimy dokładnie to samo – mówił.

Ekonomista podważał również sens ponoszenia ogromnych wydatków na uzbrojenie, jeżeli – w jego ocenie – państwo nie jest w stanie skutecznie reagować na zagrożenia.

– Ja dziękuję za wasze wojsko, bo skoro nasze wojsko nie potrafi obronić mnie, to ja wam dziękuję. Jeżeli Szwedzi muszą tu przylatywać, to po co ja mam F-16, F-35? Po co ja mam tarcze wszelkie kupowane? – pytał.

Prywatne monitoringi zamiast państwowych alarmów?

Jednym z głównych tematów rozmowy była reakcja państwa na obiekty, które znalazły się na terytorium Polski. Bartoszewicz zwrócił uwagę na znaczenie nagrań pochodzących z prywatnych kamer monitoringu oraz, jego zdaniem, niewystarczające działanie systemów ostrzegania.

– No właśnie nie działa, bo gdyby nie monitoring domowy, to nawet by nie wiedzieli, gdzie pospadało, a tak to przynajmniej wiedzieli – przekonywał. Zdaniem ekonomisty sytuacja ta pokazuje, jak istotną rolę w dokumentowaniu zagrożeń odgrywają sami mieszkańcy. Krytykował również reakcję wojska, domagając się skuteczniejszej ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.

W trakcie dyskusji prowadząca zwracała uwagę na złożoność procedur wojskowych i sojuszniczych, jednak Bartoszewicz nie przyjmował tych argumentów jako wystarczającego wyjaśnienia.

„Tworzycie narrację, fikcję funkcjonowania państwa”

Najostrzejsze słowa padły, gdy ekonomista podsumował swoje zarzuty wobec sposobu działania władz. W jego ocenie zapewnienia polityków o sprawności instytucji państwowych rozmijają się z rzeczywistością.

– Po co mi to? Ja z własnym wyposażeniem sobie poradzę. Zostawcie mnie w spokoju. Nie włączajcie żadnych RCB, nie wysyłajcie żadnych alarmów, niczego, bo ja tego ja za to dziękuję serdecznie, po prostu dziękuję.

Tworzycie narrację, fikcję funkcjonowania państwa i za każdym razem mówicie, że coś jest skomplikowane. Ja dziękuję za to – powiedział Bartoszewicz.