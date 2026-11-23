Rutte nie widzi podstaw do uruchomienia artykułu 5 NATO. Ekspert komentuje

Piątkowy atak rakietowy na Polskę ponownie postawił pytanie o reakcję NATO na rosyjskie działania. Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte ocenił, że incydent nie stanowi podstawy do uruchomienia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, dotyczącego kolektywnej obrony.

W programie „Ósma runda” Karolina Pajączkowska zapytała dr. Jacka Raubo, czy słowa szefa NATO wywołały u niego rozczarowanie. Ekspert nie podzielił takiej oceny. Podkreślił, że Sojusz dysponuje szeregiem innych możliwości reagowania na zagrożenia.

– Mam wrażenie, że poza artykułem piątym Traktat Północnoatlantycki oferuje bardzo dużo narzędzi – stwierdził.

Raubo wskazał, że jednym z takich rozwiązań są dodatkowe misje wojskowe oraz wzmacnianie obecności sił sojuszniczych na wschodniej flance NATO. – I tutaj nie ma rozczarowania, przede wszystkim mamy do czynienia z chociażby misjami, które mogą być powoływane przez państwa sojuszu północnoatlantyckiego. Ta linia obrony została ewidentnie wzmocniona w ostatnich latach – mówił ekspert.

Dlaczego NATO nie reaguje ostrzej? „W 32 państwach NATO-wskich jest bardzo dużo rozbieżności”

Dr Jacek Raubo zwrócił uwagę, że decyzje podejmowane przez NATO wymagają uwzględnienia stanowisk wszystkich państw członkowskich. Tymczasem oceny incydentów, które nie są jednoznacznym początkiem wojny, mogą się różnić.

– Wydaje mi się, że w 32 państwach NATO-wskich jest bardzo dużo rozbieżności – przyznał.

Jak wyjaśnił, szczególnym wyzwaniem są działania prowadzone poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego. Rosyjska agresja na Ukrainę sprawia, że państwa sąsiadujące z obszarem wojny muszą liczyć się z kolejnymi naruszeniami przestrzeni powietrznej.

Ekspert przypomniał, że zagrożenia związane z rosyjskimi pociskami i bezzałogowcami dotyczą nie tylko Polski, ale również innych państw NATO, w tym Rumunii.

Raubo podkreślił, że jako obywatel oczekiwałby zdecydowanego wzmocnienia wspólnej obrony, jednak jako analityk dostrzega ograniczenia, z którymi musi mierzyć się Sojusz.

– Oczywiście jako obywatel chciałbym więcej, chciałbym mocniej, jeżeli chodzi o nasz system kolektywnej obrony, tutaj myślę o NATO, ale jeżeli patrzę z perspektywy analityka, to zdaje sobie sprawę, jakie ograniczenia są, ale też jak te ograniczenia zostały w ostatnich latach dość mocno zniwelowane – zaznaczył.

NATO nie zamknie nieba nad zachodnią Ukrainą? Raubo wskazuje na przeszkody

W rozmowie pojawiła się również kwestia możliwości zestrzeliwania rosyjskich rakiet jeszcze nad terytorium Ukrainy, zanim dotrą do polskiej granicy. Mark Rutte, pytany o takie rozwiązanie, nie przewidywał jego wprowadzenia.

Zdaniem Raubo realizacja tego pomysłu byłaby niezwykle trudna ze względu na konieczność uzgodnienia zasad użycia siły przez wszystkich członków NATO. – 32 państwa, które muszą się zgodzić na zasady użycia siły i dodatkowo jeszcze wchodzą w to kwestie operacyjne, kwestie dowodzenia standardów, no i też koordynacji. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy tego typu rozwiązanie jest bardzo, jeżeli nie w ogóle wykluczone, to bardzo trudne – wyjaśnił.

Jednocześnie ekspert podkreślił, że zmieniający się charakter zagrożeń wymaga dostosowania procedur wojskowych.

– Przede wszystkim Polska doprowadziła do zmiany pewnych zasad użycia siły, jeżeli chodzi o zagrożenia powietrzne – przypomniał. Rakieta eksplodowała, a syreny zawyły dopiero później. Ekspert mówi o pięcie achillesowej Polski

Jednym z najbardziej niepokojących wątków rozmowy była kwestia ostrzegania ludności cywilnej.

Karolina Pajączkowska relacjonowała, że w Rudniku nad Sanem syrena alarmowa została uruchomiona dopiero o godzinie 7.30, około godziny po eksplozji rakiety. Zapytała eksperta, dlaczego mimo trwającej od lat wojny w Ukrainie polski system ostrzegania nadal ma tak poważne problemy. Raubo przyznał, że ochrona ludności wymaga zasadniczych zmian.

– Czekają nas i powinny nas czekać gigantyczne zmiany, jeżeli chodzi o system powiadamiania, o system ostrzegania, alarmowania – mówił.

Ekspert wskazał, że problem wynika między innymi z wieloletnich zaniedbań w dziedzinie obrony cywilnej. – Jest bardzo dużo do poprawy, ale to też jest efekt wieloletnich zapóźnień jeżeli chodzi o tutaj ochronę ludności, obronę cywilną i też podejście do tego systemu alarmowania i ostrzegania ludności – ocenił.

Jego zdaniem Polska przez lata koncentrowała się przede wszystkim na inwestycjach militarnych, nie poświęcając wystarczającej uwagi przygotowaniu społeczeństwa na sytuacje kryzysowe.

Co Polska musi zrobić po ataku rakietowym? Ekspert wskazuje konkretne rozwiązania

Dr Jacek Raubo przekonywał, że odpowiedzią na zagrożenia powinno być nie tylko wzmacnianie obecności wojsk NATO, ale także rozbudowa polskich zdolności obronnych.

– Pierwsza rzecz, to jest zwiększenie ilościowe i jakościowe obecności systemów obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. To będzie bardzo trudne – zaznaczył.

Ekspert przypomniał również, że żaden system obrony powietrznej nie gwarantuje całkowitej skuteczności, zwłaszcza podczas zmasowanych ataków rakietowych.

Dlatego równie ważne jest przygotowanie obywateli do reagowania na zagrożenia, w tym organizowanie szkoleń, ćwiczeń ewakuacyjnych i rozwijanie lokalnych struktur ochrony ludności.

– I ja jestem w stanie i tu się w pełni zgadzam z panią redaktor, że powinniśmy uderzyć bardzo mocno w stół i powiedzieć, że powinniśmy masowo, to jest słowo kluczowe, masowo prowadzić chociażby ćwiczenia – apelował.

Jako przykłady wskazał Tajwan oraz państwa nordyckie, w których przygotowanie społeczeństwa do sytuacji kryzysowych stanowi ważny element bezpieczeństwa narodowego.