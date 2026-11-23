„Jesteśmy bezbronni”. Czaputowicz o rosyjskich rakietach

Gościem „Porannej rozmowy” RMF FM był Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Jednym z głównych tematów rozmowy były rosyjskie rakiety, które znalazły się na terytorium Polski, oraz reakcja polskich służb i wojska.

Były szef polskiej dyplomacji nie ukrywał, że sytuacja ta stawia nasz kraj w niekorzystnym świetle.

– Rosja wysłała trzy rakiety, które spadły na terenie Polski, taki wyraźny sygnał pokazujący słabość Polski. No nie byliśmy w stanie zestrzelić żadnej z nich – mówił Czaputowicz.

W jego ocenie działanie Rosji mogło mieć związek z postawą Polski wobec rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy. Zastrzegł jednak, że nie zna wszystkich okoliczności incydentu, w tym informacji o ewentualnym uzbrojeniu rakiet.

– Myślę, że to jest tak, że to może być ten powód. W każdym razie chciał pokazać i to osiągnął, że jesteśmy bezbronni. No wysyła trzy rakiety. A co by było, gdyby wysłał 100 rakiet naraz, prawda? Więc tu nie ma odpowiedzi ze strony Polski pozytywnej. To jest taki symbol jednak słabości Polski w tym całym kontekście – ocenił.

Dlaczego Polska nie zestrzeliła rakiet? Były minister wskazuje na problem

W trakcie rozmowy pojawiło się pytanie, czy Polska nie była w stanie zestrzelić rosyjskich rakiet, czy też świadomie zrezygnowała z takiego działania, aby uniknąć eskalacji konfliktu. Czaputowicz przyznał, że decyzja o nie zestrzeleniu obiektów nie musiała być błędna. Podkreślił, że rakiety nie spowodowały ofiar śmiertelnych ani poważnych szkód. Jego zdaniem konieczne jest jednak wyjaśnienie obywatelom, dlaczego podjęto właśnie taką decyzję.

– Mi się wydaje, że to jest dobre pytanie do rządu, bo w końcu okazało się, że te rakiety nie wyrządziły poważnej szkody, nikt nie zginął i tak dalej, czyli ostatecznie ta decyzja nie była zła. Myślę, że nie chcieliśmy też eskalować tej sytuacji. Natomiast tym niemniej pozostaje obraz słabości naszego kraju w tym całym kontekście – stwierdził.

Były minister zwrócił również uwagę na rozbieżność między zapowiedziami zdecydowanych działań a rzeczywistą reakcją państwa.

– No ale powiedzieliśmy, ale nie zrobiliśmy – skomentował wcześniejsze deklaracje dotyczące zestrzeliwania niebezpiecznych obiektów.

„Niech społeczeństwo zrozumie, jakie mamy przywództwo”. Mocne słowa byłego szefa MSZ

Najostrzejsza krytyka padła, gdy rozmowa zeszła na konsekwencje polityki prowadzonej wobec Rosji. Czaputowicz zarzucił polskim władzom rozdźwięk między stanowczą retoryką a faktycznymi działaniami.

– Nie ma gorszej polityki. No właśnie i na tym polega problem i troszeczkę się w ten sposób ośmieszamy. No ale niech społeczeństwo zrozumie, jakie mamy przywództwo. My tutaj straszymy szabelką, a gdy przychodzi co do czego, to mamy, że tak powiem, bardzo miękkie stanowisko w tej kwestii.

Więc ta nasza retoryka, te nasze potrząsanie szabelką po prostu zostało zweryfikowane po raz kolejny przez Władimira Putina – powiedział były minister w RMF FM.

Zdaniem Czaputowicza Rosja może wykorzystywać takie sytuacje do sprawdzania reakcji Polski i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Po prostu Władimir Putin będzie testował naszą tutaj reakcję i całego NATO. NATO też widzi, że my po prostu działamy tak, jak działamy – podkreślił.

„Nie możemy się chować za NATO”. Czaputowicz o odpowiedzialności Polski

Były szef MSZ odniósł się również do roli NATO w zapewnianiu bezpieczeństwa Polsce. Przekonywał, że członkostwo w Sojuszu nie zwalnia polskich władz z odpowiedzialności za podejmowanie decyzji dotyczących obrony własnego terytorium.

– NATO zrobi to, jak gdy będzie atak rzeczywisty na Polskę, to myślę, że NATO przywoła ten artykuł piąty, przyjdzie z pomocą. Natomiast ja tu mam takie przesłanie, że to nie jest tak, że my możemy wszystko zdać na NATO. My jesteśmy członkiem tego sojuszu i my na naszym terytorium sami podejmujemy decyzje – mówił.

Czaputowicz zaznaczył, że Polska dysponuje zakupionym w Stanach Zjednoczonych sprzętem wojskowym, dlatego powinna jasno określać zasady reagowania na podobne incydenty.

Putin będzie dalej testował Polskę? Były minister ostrzega przed rozdźwiękiem między słowami a czynami

W ocenie byłego szefa polskiej dyplomacji szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, w której państwo zapowiada zdecydowaną reakcję, ale później nie realizuje własnych deklaracji.

– Należy wyjaśnić społeczeństwu sytuację albo przestać z tą retoryką, tu chodzi też o powagę naszego państwa – zaznaczył.