Anna Maria Anders świętowała sylwester we Włoszech

Anna Maria Anders to prywatnie córka słynnego generała Władysława Andersa. Od kilku lat Anna Maria Anders jest ambasadorem we Włoszech. Wcześniej w latach 2016–2019 była sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, a także senatorem IX kadencji. Teraz jednak działa w Rzymie. Tam też spędzała sylwester. Dyplomatka pochwaliła się zdjęciem, na którym pokazała jak żegna 2022 rok. Jak widać na fotografii na tę okazję wystroiła się w robiącą wrażenie suknię z mnóstwem falbanek, uszytą z różowego tiulu. - Rzym 🇮🇹. Życzę wszystkim szampańskiej zabawy i Szczęśliwego Nowego Roku 2023 🍾🥂🎉. Wishing everyone a fantastic New Year’s Eve and a Happy New Year 2023! - napisała ambasadorka. No i się zaczęło!

Rzym 🇮🇹. Życzę wszystkim szampańskiej zabawy i Szczęśliwego Nowego Roku 2023 🍾🥂🎉. Wishing everyone a fantastic New Year’s Eve and a Happy New Year 2023! pic.twitter.com/Y5VwVOoytq— Anna Maria Anders (@Anna_M_Anders) December 31, 2022

Ambasador we Włoszech oberwała za tiulową sukienkę i świętowanie sylwestra tuż po śmierci Benedykta XVI

Część internautów zarzuciło Annie Marii Anders, że tiulowa sukienka zupełnie jej nie pasuje, a inni porównali jej stylizację z tymi znanymi z występów.. Majki Jeżowskiej. Jednak to nie suknia tak zdenerwowała internautów, poszło o coś zupełnie innego. Mianowicie, to fakt, że 31 grudnia, czyli właśnie w sylwestra, zmarł papież emeryt Benedykt XVI. Zdaniem komentujących, Annie Marii Anders jako ambasador Polski we Włoszech, nie przystoi zabawa w cieniu tego smutnego wydarzenia:

- Pani ambasador, życzę więcej pokory i skromności. Świetnie się Pani bawi, przebiera w kolorowe sukienki, szampańska zabawa etc , a nie dalej jak 31.12 zmarł Benedykt XVI. Trochę taktu i dyplomacji, której Pani tu zabrakło;

- Jednak .....nazwisko nie jest gwarantem dobrego smaku i dyplomatycznego zachowania. Wie Pani co się dziś wydarzyło. Ile ma Pani lat?;

- Pani Anno, tak się nie godzi. Straszna wojna w Europie, zmarł wielki papież, świat pogrążony w kryzysie. Może jakieś inne życzenia, jakiś inny ubiór. Reprezentuje Pani Polskę - komentowali wzburzeni internauci.