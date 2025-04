Kaczyński ostro: „To oszustwo". Uderza w Tuska

„To, co robi Tusk i jego rząd, to oszustwo” – PiS odpowiada na projekt rządu

We wpisie opublikowanym na portalu X prezes PiS nie owija w bawełnę. Popiera ideę obniżek, ale nie w takiej formie, jaka – jego zdaniem – została przyjęta przez rząd Donalda Tuska.

„Jesteśmy za obniżką podatków! Ale zmiany nie mogą uderzać w pacjentów, także tych onkologicznych.”

Prezes PiS przekonuje, że jego partia będzie działać w Senacie, by zatrzymać skutki uboczne reformy podatkowej.

„W tej sprawie nasi Senatorowie złożą stosowną poprawkę zapewniającą odpowiednie finansowanie służby zdrowia.”

Ale to ostatnie zdanie wpisu jest polityczną bombą:

„To, co robi Tusk i jego rząd to oszustwo wobec tych, którzy na przedmiotowych rozwiązaniach stracą.”

O co chodzi w zmianach podatkowych? Uderzenie w pacjentów czy polityczny manewr?

Rząd Donalda Tuska przygotowuje pakiet korekt podatkowych, który według zapowiedzi ma uprościć system i zmniejszyć obciążenia. Ale PiS alarmuje, że zmiany mogą spowodować luki w finansowaniu systemu ochrony zdrowia – zwłaszcza w zakresie leczenia onkologicznego.

To właśnie ten kontekst wykorzystuje teraz Kaczyński. W kampanii wyborczej prezydenckiej 2025 roku temat ochrony zdrowia wraca z całą siłą – jako jeden z najczulszych społecznie.

Kaczyński przenosi spór o podatki na pole emocji. Cel: pacjent i strach

Zamiast wykresów i progów podatkowych – mocny przekaz: „rząd Tuska szkodzi chorym na raka”. To ruch typowy dla Kaczyńskiego: przeciąć dyskusję techniczną dramatycznym oskarżeniem.

W tle Senat jako pole bitwy, PiS jako partia „broniąca pacjentów”, a Donald Tusk jako „architekt oszustwa”. To kampania w czystej postaci. Emocjonalna, spolaryzowana, gotowa do rozpalenia mediów.

PiS sięga po swój najmocniejszy oręż

To nie tylko spór o cyfry i kwoty to starcie o emocje, bezpieczeństwo i zaufanie. PiS, walcząc o odbudowę poparcia, wraca do sprawdzonych metod: stawia się w roli obrońcy najsłabszych, w tym chorych i ich rodzin. W tej narracji Donald Tusk i jego rząd jawią się jako zimni reformatorzy, których działania mają dramatyczne konsekwencje społeczne. Obie strony szykują się na polityczną kulminację, a podatki, onkologia i Senat stają się jej nieoczekiwanym centrum. I choć poprawka PiS dopiero wpłynie, przekaz już trafił tam, gdzie trzeba – do emocji wyborców.

