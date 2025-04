Burza wokół śmierci Skrzypek. Prok. Wrzosek wezwano na przesłuchanie

Wrzosek przesłuchała Skrzypek. Teraz sama stanie przed prokuraturą

To będzie najgłośniejsze przesłuchanie tej wiosny. 17 kwietnia do warszawskiej prokuratury ma się stawić Ewa Wrzosek, która 12 marca prowadziła przesłuchanie Barbary Skrzypek. Wieloletniej i najbliższej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego.

Giertych drwi z Jarosława Kaczyńskiego. W tle groźby, zemsta i prawo pisane wstecz

Skrzypek była świadkiem w śledztwie dotyczącym tzw. „dwóch wież”. Wrzosek, jak potwierdziła prokuratura odmówiła udziału jej pełnomocnika, uzasadniając to przepisami kodeksu, które pozwalają wykluczyć adwokata osoby niebędącej stroną postępowania. Skrzypek nie zgłaszała zastrzeżeń do formy ani długości przesłuchania.

Śmierć, emocje, polityka. PiS mówi o „bardzo poważnym przestępstwie”

Dla obozu Jarosława Kaczyńskiego śmierć wieloletniej współpracowniczki nie jest przypadkiem. Sam prezes PiS stwierdził publicznie:

„Było ogromne napięcie i ta sprawa niemal na pewno doprowadziła do tego skutku. A jeżeli tak, to mamy do czynienia z bardzo poważnym przestępstwem.”

Wrzosek pod ochroną. W tle polityczna burza i fala hejtu

Po śmierci Barbary Skrzypek, Ewa Wrzosek została objęta ochroną, o którą sama wystąpiła. Według doniesień medialnych, decyzja ta została podjęta ze względu na pogróżki i nienawistne komentarze, które zaczęły pojawiać się po ujawnieniu, że to właśnie ona przesłuchiwała zmarłą.

Wrzosek, wcześniej znana z publicznych wystąpień przeciwko reformom Zbigniewa Ziobry, znów znajduje się w centrum politycznej burzy.

Skrzypek – więcej niż sekretarka. Była mózgiem kalendarza Kaczyńskiego i twarzą Srebrnej

Barbara Skrzypek przez ponad trzy dekady była kimś więcej niż dyrektorką biura. Była cieniem Jarosława Kaczyńskiego – osobą zaufaną, odpowiedzialną za dokumenty, kalendarz, spotkania, rytm dnia i decyzji. Była też pełnomocniczką Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, który jest głównym udziałowcem spółki Srebrna. To właśnie wokół tej spółki – i planowanej budowy wieżowców – toczy się śledztwo, w którym Skrzypek miała zeznawać.

Przesłuchanie Wrzosek 17 kwietnia to nie tylko śledztwo. To pokaz siły i opowieść o Polsce po wyborach. Data 17 kwietnia już zapisała się w kalendarzu politycznym. Przesłuchanie prokurator Wrzosek to nie tylko czynność procesowa. To punkt zapalny kampanii i być może nowy etap w wojnie o pamięć, sprawiedliwość i narrację.

Poniżej galeria zdjęć: Jarosław Kaczyński z posłami na mszy św. w intencji Barbary Skrzypek

KACZYŃSKI JEST NIEPOCZYTALNY? Michalski, Kowalski: NIE MOŻNA AKCEPTOWAĆ TYCH SŁÓW! | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.