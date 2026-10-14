Alarmują o "zamachu stanu"! "Reżim chce usunąć prezydenta Nawrockiego"

Maciej Berek złożył w w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z formułą, że robi to „wobec prezydenta”, choć Karola Nawrockiego nie było na miejscu. Na uroczystości, która odbyła się w gabinecie marszałka Sejmu, obecni byli też m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, przedstawiciele Prezydium Sejmu oraz inne osoby wybrane na sędziów TK w tej kadencji Sejmu. Na miejsce nie dopuszczono żadnych mediów, ani posłów opozycji. Była tylko telewizja rządowa. Następnie Berek i pozostali sędziowie, którzy wcześniej złożyli "ślubowanie" zostali wwiezieni na teren Trybunału Konstytucyjnego.

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Tymczasem pod siedzibą doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Wśród protestujących są m.in. Robert Bąkiewicz, naczelny Republiki Tomasz Sakiewicz oraz posłowie PiS, w tym Antoni Macierewicz oraz Mariusz Gosek. W trakcie przepychanek przytomność stracił Adam Borowski. Opozycjonista z czasów PRL i były kandydat na RPO i działacz społeczny leżał nieprzytomny na chodniku. Udzielono mu pomocy medycznej. - Takie rzeczy nie powinny się dziać - oznajmił stanowczo prezes TK Bogdan Święczkowski.

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Na antenie telewizji Republika sytuację w mocnych słowach skomentował kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. - Mamy materiał dowodowy z wtargnięcia do Trybunału. Mamy materiał dowodowy, jeśli chodzi o nakłanianie prezesa Święczkowskiego do popełnienia przestępstwa. Pan prezes, jak słyszeliśmy, skierował pismo do pana prezydenta w sprawie interpretacji tego, co się stało dzisiaj w Sejmie. Jeśli pan prezydent nie uzna, no nie może uznać, że było wobec niego złożone ślubowanie, bo tak nie było, to pan prezes Bogdan Święczkowski nie ma prawa dopuszczania tych sędziów do orzekania. Wszystko to, co widzimy, jest po prostu zamachem stanu - przekonywał.

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Jeszcze dalej w swojej ocenie poszedł Adam Bielan. - To jest próba zamachu stanu organizowana przez – jak sądzę – Romana Giertycha, bo wystarczy spojrzeć na jego tweet z wczoraj, w którym pisze "panie Nawrocki albo pan zabierze do roboty albo uznamy, że nie jesteś zdolny wypełniać obowiązków prezydenckich. I żaden Donald Tramp po wyborach w listopadzie już pana nie obroni tak, jak w 2025. Wybór należy do pana". Wprost przyznaje, że dąży do tego, żeby nie uznać demokratycznego wyboru Polaków, a do tego potrzebny jest Tuskowi Trybunał Konstytucyjny - przekonywał w Republice.

Panie @NawrockiKn albo Pan się zabierzesz do roboty albo uznamy, że nie jesteś Pan zdolny wypełniać obowiązków prezydenckich. I żaden Donald Trump po wyborach w listopadzie już Pana nie obroni tak jak w 2025. Wybór należy do Pana.— Roman Giertych (@GiertychRoman) October 13, 2026

Bielan przypomniał, że zgodnie z ustawą zasadniczą można odsunąć głowę państwa, pod warunkiem, że czasowo wystąpiłaby niezdolność do sprawowania urzędu. Następnie dodał wstrząsająco:

- I myślę, że o to chodzi obecnemu reżimowi, żeby unieważnić wybór Polaków z ubiegłego roku, unieważnić wybór w wyborach prezydenckich. I w tym planie to Czarzasty ma być pełniący obowiązki głowy państwa, i do tego potrzebny jest Trybunał Konstytucyjny

- Szymon Hołownia użył tych słów, twierdził, że był namawiany – w domyśle przez Donalda Tuska i Romana Giertycha – do przeprowadzenia zamachu stanu. Ponieważ odrzucił tę propozycję i doprowadził do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, to stracił później stanowisko. A dzisiaj na stanowisku marszałka Sejmu jest ktoś, kto się nie zawaha, bo to jest stary "porządny" komunista – dodał na koniec.

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