Afera Zondacrypto. Są taśmy z politykami PiS. Nowe ustalenia

Prokuratura Krajowa w Katowicach ma dysponować nagraniami z udziałem czołowych polityków PiS, związanymi z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto.

W związku ze sprawą zatrzymano już szefa PKOl Radosława P., który usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji, a jego rozmowa z prominentnym politykiem PiS ma być na taśmach.

Na nagraniach mają pojawić się również m.in. polityk PiS z Pomorza oraz osoba zbliżona do Pałacu Prezydenckiego, a wszystkie rozmowy dotyczą giełdy Zondacrypto.

Posłowie PiS zapowiedzieli złożenie wniosku o powołanie sejmowej komisji śledczej, która miałaby zająć się wyjaśnieniem afery Zondacrypto.

Afera Zondacrypto. Prokuratura ma dysponować nagraniami

Sprawa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto nabiera politycznego wymiaru. Jak ustaliło Radio ZET, śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Krajową w Katowicach zostało wzbogacone o kluczowy materiał dowodowy. Z ustaleń dziennikarzy śledczych wynika, że afera Zondacrypto może mieć drugie dno – w prokuraturze znajdują się nagrania z udziałem wpływowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Taśmy te miały pochodzić bezpośrednio od prezesa giełdy, Przemysława Krala, choć nie wiadomo, kto fizycznie dokonał ich nielegalnej rejestracji. Ze względu na dobro śledztwa, media nie ujawniają na razie nazwisk polityków, których głosy miały zostać uwiecznione na taśmach.

POCZĄTEK ZATRZYMAŃ WS. AFERY ZONDACRYPTO! TA AFERA WSTRZĄŚNIE POLSKĄ! | RIGAMONTI, ĆWIKLAK

Zatrzymanie prezesa PKOl. Jaki ma związek ze sprawą?

Wątek polityczny to niejedyny zwrot akcji w tej sprawie. W związku ze śledztwem dotyczącym Zondacrypto zatrzymano Radosława P., prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Usłyszał on zarzuty płatnej protekcji, czyli powoływania się na wpływy w zamian za korzyści majątkowe, oraz działania na szkodę wierzycieli upadłej giełdy. Jak informują media, na jednych z ujawnionych taśm PiS zarejestrowano spotkanie zatrzymanego prezesa PKOl z prominentnym politykiem z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Na innych materiałach mają występować także znany polityk PiS z Pomorza oraz osoba z bliskiego otoczenia Pałacu Prezydenckiego. Według informatorów wszystkie zarejestrowane rozmowy dotyczyły działalności giełdy Zondacrypto.

PiS chce komisji śledczej. Polityczna burza wokół giełdy kryptowalut

Reakcja polityczna na doniesienia medialne ma być natychmiastowa. Zgodnie z ustaleniami Radia ZET, posłowie Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w najbliższych dniach zamierzają złożyć wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej. Jej celem miałoby być dogłębne zbadanie wszystkich okoliczności związanych z aferą Zondacrypto i wyjaśnienie, jaką rolę odgrywali w niej politycy. Powołanie komisji jest jednym z najpoważniejszych narzędzi kontrolnych, jakimi dysponuje parlament w celu wyjaśniania afer o znaczeniu państwowym.

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