Duże zmiany w szkołach od 1 września. Chodzi m.in. o prace domowe

Minister Barbara Nowacka wprowadza kluczowe zmiany w szkolnictwie, które zaczną obowiązywać już od września, wpływając na codzienność uczniów i nauczycieli.

Najważniejsza nowość dotyczy prac domowych dla klas IV-VIII, które staną się nieobowiązkowe, ale ich wykonanie może pomóc w podniesieniu oceny rocznej.

Odkryj, jak dokładnie zmienią się zasady oceniania zachowania i czy te przepisy faktycznie przyniosą oczekiwaną ulgę uczniom.

Nowy rok szkolny przyniesie zmiany dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło rozporządzenie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych.

Większość nowych zasad zacznie obowiązywać już 1 września 2026 roku. Część dotycząca egzaminów wejdzie w życie rok później.

Nowe zasady prac domowych

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy prac domowych w klasach IV-VIII szkół podstawowych. Nowe przepisy doprecyzowują zasady dotyczące pisemnych zadań oraz prac o charakterze praktyczno-technicznym. Pisemne prace wykonywane poza szkołą mają służyć przede wszystkim utrwalaniu, rozwijaniu i praktycznemu wykorzystaniu materiału, który wcześniej został omówiony na lekcji.

Co najważniejsze, takie zadania będą nieobowiązkowe. Uczeń, który ich nie wykona, nie będzie mógł dostać z tego powodu niższej oceny. Jeżeli zdecyduje się zrobić zadanie, nauczyciel będzie zobowiązany je sprawdzić i przekazać informację zwrotną. Uczeń ma dzięki niej wiedzieć, co opanował, a nad czym powinien jeszcze popracować.

Praca domowa może pomóc podwyższyć ocenę

Nowe przepisy przewidują również możliwość wykorzystania dobrowolnych prac domowych przy podwyższaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej. Nie stanie się to jednak automatycznie w każdej szkole. Placówka będzie musiała przewidzieć takie rozwiązanie w swoim statucie i określić szczegółowe zasady. Uczeń zainteresowany podwyższeniem oceny będzie wtedy mógł wykonywać nieobowiązkowe pisemne prace domowe, a szkoła określi, w jaki sposób zostaną one uwzględnione.

Zmiany w ocenach z zachowania

Od września zmienią się również kryteria, które wychowawca powinien brać pod uwagę przy wystawianiu śródrocznej i rocznej oceny z zachowania. Znaczenie będzie miało m.in. wywiązywanie się przez ucznia z obowiązków, szacunek wobec nauczycieli, innych uczniów i pracowników szkoły oraz przestrzeganie zasad społecznych zarówno w placówce, jak i poza nią.

Nauczyciele mają również zwracać uwagę na kulturę języka, troskę o bezpieczeństwo i zdrowie, współpracę z innymi, budowanie relacji czy zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz lokalnej społeczności. Pod uwagę ma być brana także odpowiedzialność ucznia za własny rozwój i realizowanie wyznaczonych celów.

Zmiana dla uczniów techników i szkół branżowych

Nowe rozwiązania obejmą także część uczniów techników i branżowych szkół I stopnia. Uczeń będzie mógł zostać zwolniony z organizowanych przez szkołę zajęć przygotowujących do uzyskania prawa jazdy, jeżeli przedstawi zaświadczenie potwierdzające ukończenie odpowiedniego szkolenia poza szkołą.

To rozwiązanie dla osób, które zdobyły lub zdobywają takie przygotowanie na własną rękę, np. w ośrodku szkolenia kierowców.

Nowe zasady egzaminów. Tu trzeba będzie poczekać

Rozporządzenie reguluje również sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów wiadomości. Ta część zmian zacznie jednak obowiązywać dopiero 1 września 2027 roku.

Egzaminy mają odbywać się stacjonarnie, przed komisją. Uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów, smartwatchy ani innych urządzeń elektronicznych. Wyjątkiem będą urządzenia potrzebne do monitorowania stanu zdrowia.

Minimalny czas egzaminu z jednego przedmiotu ma wynosić 30 minut w klasach I-III, 45 minut w klasach IV-VIII oraz 60 minut w szkołach ponadpodstawowych. W ciągu jednego dnia uczeń będzie mógł zdawać maksymalnie trzy przedmioty. W wyjątkowych sytuacjach, np. z powodu choroby, dyrektor będzie mógł zgodzić się na przeprowadzenie egzaminu poza szkołą, w tym w domu lub szpitalu.

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