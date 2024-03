Afera samorządowa z posłem Gomołą w Polsce 2050. Jest reakcja Hołowni. „Bardzo smutna wiadomość”

Dziwne roszady personalne Gomoły

Od kilku dni media informują o nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić w opolskich strukturach Polski 2050 wz. z działalnością posła Adama Gomoły. Jak powiedział PAP prezes opolskiego PSL Marcin Oszańca, Gomoła miał w ostatniej chwili usunąć z listy kandydatów na radnych sejmiku województwa opolskiego kandydaturę b. członka władz krajowych PSL, b. wiceministra SWiA Stanisława Rakoczego. Jego miejsce zajął reprezentant Polski 2050 wskazany przez Gomołę.

Jak informowaliśmy, Polska 2050 zdecydowała się zawiesić partyjnego kolegę. – W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi posła Adama Gomoły informujemy, że pan poseł został zobowiązany do złożenia pełnych wyjaśnień. Jednocześnie został odsunięty od wszelkich czynności związanych z toczącą się kampanią wyborczą. Region opolski objęty zostanie dodatkowym nadzorem pełnomocnika finansowego KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni – czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

– Do czasu wyjaśnienia sprawy poseł Adam Gomoła zostaje zawieszony w prawach członka Klubu Parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga -podkreślono.

Hołownia: poseł sam się zawiesił

Głos w tej sprawie zabrał 8 marca 2024 r. lider Polski 2050. – Wczoraj dotarła do mnie ta wiadomość, bardzo smutna wiadomość. Jesteśmy na etapie wewnętrznego wyjaśniania tej sprawy. Chcemy usłyszeć, co poseł Gomoła ma do powiedzenia – oznajmił marszałek Sejmu podczas briefingu w Sejmie. – Moje stanowisko jest jasne – partia i klub zrobiły co trzeba było zrobić, a poseł został zawieszony. On sam zawiesił się w prawach członka partii i nie weźmie udziału w kampanii samorządowej. Jeśli to oskarżenie się potwierdzi, albo jeśli ja nadal będę miał wątpliwości, to będę rekomendował zarządowi partii zakończenie współpracy z posłem Gomołą. Dziś moi pracownicy odbędą z nim w tej sprawi rozmowy. Ja się z nim nie widziałem – powiedział Hołownia dziennikarzom.

