Adam Niedzielski przerwał milczenie po pobiciu. "Dostałem cios w twarz" Mówi, jak zachowali się sprawcy

Były minister zdrowia, Adam Niedzielski, padł ofiarą brutalnego ataku w Siedlcach.

Został pobity przez dwóch mężczyzn, którzy mieli krzyczeć "śmierć zdrajcom ojczyzny".

Niedzielski odniósł się do ataku, wskazując na mowę nienawiści.

Sprawdź, jak na to zdarzenie zareagował Donald Tusk i co jeszcze ujawnił minister Kierwiński!

Były minister zdrowia został zaatakowany w biały dzień! Do ataku na Adama Niedzielskiego doszło w Siedlcach. Polityk trafił do szpitala, ale na szczęście nic poważnego mu się nie stało i nie musiał być hospitalizowany. Po kilku godzinach były minister zabrał głos. W mediach społecznościowych umieścił wpis, w którym opisał zdarzenie:

- Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących "śmierć zdrajcom ojczyzny". Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli - napisał w środę (27 sierpnia) wieczorem na portalu społecznościowym LinkedIn.

Minister przekazał też, jak się czuje i co mu dolega: - Jestem cały poobijany i obolały, ale chcę Was uspokoić, że nie stwierdzono żadnych obrażeń wewnętrznych - zapewnił. Niedzielski podziękował też pogotowiu ratunkowemu i Szpitalowi Wojewódzkiemu w Siedlcach za szybką i sprawnie udzieloną pomoc oraz wsparcie. Nie zapomniał też o policji, której podziękował "za sprawne działania oraz szczególną staranność w zebraniu materiału dowodowego”.

WIĘCEJ: Adam Niedzielski został pobity! Jest reakcja Donalda Tuska!

Niedzielski o tym, co mogło doprowadzić do ataku na niego

Były minister zdrowia odniósł się też do tego, co mogło być przyczyną ataku. Wskazał na mowę nienawiści, wspomniał też o ochronie, która, jak napisał, została mu odebrana:

- Całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiść, ale również odebrania mi ochrony decyzją Ministra (spraw wewnętrznych i administracji Marcina) Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksje u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację - napisał we wspomnianym wpisie Adam Niedzielski.

CZYTAJ: Wstrząsające kulisy pobicia Adama Niedzielskiego. "Zdrada stanu"

Do tej kwestii odniósł się w czasie konferencji prasowej w czwartek, 28 sierpnia, minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński. Polityk przyznał, że ochrona wygasła Dodał też, że po tym były minister zdrowia nie występował o ochronę: - Adam Niedzielski mógł wystąpić do policji o objęcie go ochroną po tym, jak zakończył urzędowanie jako minister zdrowia, ale tego nie zrobił. Szef MSWiA dodał, że Niedzielski nie zgłaszał policji, by było wobec niego kierowane groźby.

Super Ring 27.08.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.