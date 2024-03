i Autor: gov.pl Zdj. ilustracyjne.

ABW znowu w akcji! Wielka akcja, chodzi o szpiegostwo dla Rosji!

Choć w ostatnich dniach najgłośniej o działaniach ABW było we wtorek (gdy to funkcjonariusze weszli m.in. do domu Zbigniewa Ziobry), to już w czwartek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował media o innej, dużej akcji służb. - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukała szereg miejsc w Warszawie i Tychach w śledztwie dotyczącym działalności szpiegowskiej na rzecz Federacji Rosyjskiej - zdradził.