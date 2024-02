6 posłów PiS straci immunitety? Na liście znane nazwiska

Zgodnie z harmonogramem prac komisji zamieszczonym na stronie Sejmu, komisja zajmie się na środowym posiedzeniu zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów PiS Zbigniewa Ziobry, Joanny Lichockiej, Piotra Glińskiego, Mariusza Błaszczaka, Pawła Szefernakera i Przemysława Czarnka.

Jednak, jak poinformował PAP przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych poseł Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, posiedzenie komisji, które odbędzie się w środę, nie jest poświęcone merytorycznej stronie przedłożonych wniosków.

– Marszałek nie prosił o opinię w zakresie uchylenia immunitetu, a o stanowisko, czy należy te wnioski rozpatrywać. Wszystkie trzy wnioski dotyczą spraw, które były rozpatrywane przez Sejm IX kadencji, który nie uchylił immunitetu posłom – mówił Urbaniak Polskiej Agencji Prasowej.

Szykują się akty oskarżenia? RUSZYŁ zespół ds. rozliczeń PiS!

W ocenie przewodniczącego komisji ta sprawa "to otwieranie puszki Pandory". – Będzie to niebezpieczny precedens, jeżeli jedynym argumentem do ponownego rozpatrzenia wniosku jest zmiana większości Sejmowej – zaznaczył Jarosław Urbaniak.

Założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł złożył w 2021 roku prywatny akt oskarżenia przeciw posłom Joannie Lichockiej, Piotrowi Glińskiemu, Mariuszowi Błaszczakowi oraz Pawłowi Szefernakerowi w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotów. Uznał, że posłowie propagując spot "Bezpieczny samorząd" o uchodźcach przyczyniali się do siania nienawiści. Zwrócił się wówczas, w 2022 roku, do Sejmu o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej czwórki posłów PiS. Sejm 7 lipca 2023 r. w wyniku głosowania nie uchylił w immunitetu czwórce posłów PiS. Gaweł informował na Facebooku, że w tej kadencji złożył wniosek o pociągnięciu do odpowiedzialności posłów PiS.

4 grudnia 2023 ub.r., Gaweł złożył ponownie taki sam wniosek do marszałka Sejmu. W opinii Biura Analiz Sejmowych, napisano, że "w piśmie wnioskodawca wskazał, że zdaje sobie sprawę, iż wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Joanny Lichockiej, Piotra Glińskiego, Mariusza Błaszczaka i Pawła Szefernakera był już procedowany, aczkolwiek wnioskodawca wiąże niewyrażenie zgody na pociągnięcie, wskazanych posłów na Sejm RP do odpowiedzialności karnej zgodnie z obowiązującą uprzednio arytmetyką sejmową, wynikającą z posiadanej przez KP Prawo i Sprawiedliwość większością, który w oczywisty sposób chronił przynależących do niego posłów".

Kolejny wniosek Gawła, który również składał wcześniej w 2021 roku dotyczy Przemysława Czarnka z PiS i jego wypowiedzi TVP Info dot. społeczności LGBT. Sejm 13 stycznia 2023 roku nie zgodził się na uchylenie immunitetu posłowi.

Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry został złożony przez posła KO Romana Giertycha. Chodzi o wypowiedź Ziobry w "Gazecie Polskiej" o Giertychu. Wcześniej ten sam wniosek Giertych składał 23 lutego 2022 r. Z uwagi na precedensowy charakter sprawy BAS zalecił skierowanie sprawy do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Komisja zajmie się sprawą na środowym posiedzeniu.