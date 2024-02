Co się dzieje ze Zbigniewem Ziobrą? Współpracownik ujawnił informacje o jego zdrowiu

Co ustalili?

Zbigniew Ziobro pod koniec 2023 roku po raz ostatni pojawił się w Sejmie, potem zaś zniknął z przestrzeni publicznej. Jak się okazało lider Suwerennej Polski usłyszał okropną diagnozę – został zaatakowany przez złośliwy nowotwór. Bezzwłocznie podjęto leczenie onkologiczne, a były minister sprawiedliwości ma za sobą pierwszą serię chemioterapii.

Kiedy można się spodziewać powrotu Zbigniewa Ziobry do aktywnego uczestnictwa w polskiej polityce? Takie pytanie usłyszał w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski Patryk Jaki.

- Ja nie jestem lekarzem, nie jestem wróżbitą, trudno powiedzieć. Wiem, że w tej chwili przechodzi drugą chemioterapię i zobaczymy, co dalej - mówił.

Warto przypomnieć, że były minister sprawiedliwości jest oczekiwany jako świadek w dwóch komisjach śledczych – do spraw wyborów kopertowych i Pegasusa. Jak powiedział polityk Suwerennej Polski, Zbigniew Ziobro robi obecnie wszystko, by wrócić do zdrowia.

- A wtedy nie będzie żadnego problemu, żeby stawił się przed komisją śledczą – stwierdził.

Zapewnił także, że oświadczenia lekarskie są na bieżąco przekazywane do Prezydium Sejmu i upoważnione osoby mają do nich wgląd. Ponadto zapewnił, że Zbigniew Ziobro przebywa w Polsce i tu się leczy wbrew pogłoskom, jakoby ten miał wyjechać za granicę.

W naszej galerii zobaczysz, jak zieniał się Zbigniew Ziobro:

Sonda Czy Zbigniew Ziobro był dobrym ministrem sprawiedliwości? Tak! Nie. Ciężko stwierdzić.