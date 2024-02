Czarnek grzmiał bez hamulców. Już nie mógł wytrzymać. Aż wióry leciały!

W ramach kampanii przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi politycy Prawa i Sprawiedliwości jeżdżą po Polsce i rozmawiają z wyborcami, to tzw. "Spotkania Wolnych Polaków". W miniony weekend były minister Przemysław Czarnek pojawił się na spotkaniu w województwie łódzkim w miejscowości Miedniewice. Tam w czasie wystąpienia odniósł się do tabletki "dzień po", czyli tzw. antykoncepcji awaryjnej i nie gryzł się w język. Nagle zaczął sypać gromy: - Seksualność zamienili w szmatę, w wycieraczkę. Zamieniając to, bez czego nie da się żyć. I mówią tak: red bulla już nie kupisz, ale kupisz sobie pigułeczkę antyaborcyjną. Bo po ci dziecko? Bo po co ci odpowiedzialność? Nawet jak masz 15 lat, idź do apteki i sobie kup bez recepty, żeby mama się nie dowiedziała. W nosie mamy te standardy europejskie! - komentował Czarnek. Przemysław Czarnek nawiązał do sprawy tabletki oraz do wprowadzonego od stycznia 2024 zakazu sprzedaży energetyków osobom poniżej 18 roku życia.

Czym jest tabletka "dzień po"?

Antykoncepcja awaryjna, potocznie nazywana tabletką "dzień po", stosowana jest już po odbytym stosunku seksualnym, który był niezabezpieczony lub gdy inne zastosowane metody antykoncepcji okazały się niewystarczające. Ma ona na celu zapobiec zapłodnieniu przez blokowanie lub opóźnianie owulacji. Przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne przewiduje, że bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu). Rozwiązanie będzie dotyczyło osób od 15. roku życia.

NIŻEJ ZDJĘCIA MŁODEGO PRZEMYSŁAWA CZARNKA