16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Prezydent Nawrocki uczcił pamięć ofiar [ZDJĘCIA]

W piątek, w 16 rocznicę katastrofy smoleńskiej prezydent Karol Nawrocki oraz politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, wzięli udział w uroczystym Apelu Pamięci przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Wcześniej w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu odbyła się msza św. w intencji ofiar.
Przed Pałacem Prezydenckim - w miejscu, gdzie 10 kwietnia 2010 roku gromadzili się mieszkańcy Warszawy - ustawiono pęknięty krzyż z białych i czerwonych zniczy. Za nim umieszczono zdjęcie pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Apel rozpoczął się równo o godzinie 8.41 - o tej porze 16 lat temu doszło do katastrofy samolotu z polską delegacją udającą się na uroczystości do Katynia. Po odśpiewaniu hymnu odczytane zostały nazwiska ofiar katastrofy. Następnie uczestnicy uroczystości odmówili modlitwę za dusze ofiar.
W Apelu wziął udział prezydent Karol Nawrocki, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, zastępca prezesa IPN Karol Polejowski oraz szeroka reprezentacja polityków PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński.
Uroczystości zorganizowane przez PiS w rocznicę katastrofy smoleńskiej rozpoczęły się o godz. 8 od mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu. Po apelu uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Piłsudskiego, gdzie złożono wieńce pod pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego.