Rocznica katastrofy smoleńskiej: Ważne obchody, marsz PiS i wystąpienie Kaczyńskiego!

Szczegółowy plan uroczystości

Uroczystości związane z 16. rocznicą katastrofy smoleńskiej rozpoczną się już wcześnie rano. O godzinie 8:20 na cmentarzu na Powązkach Wojskowych, przed grobami ofiar, zbiorą się przedstawiciele rodzin zmarłych, Sejmu, Senatu – w tym marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska – a także reprezentanci rządu oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Punktualnie o godzinie 8:41, w chwili, gdy 10 kwietnia 2010 roku doszło do tragedii, obchody rocznicowe zainicjuje prezydent Karol Nawrocki. Weźmie on udział w apelu pamięci i złoży wieńce pod tablicą upamiętniającą 96 ofiar katastrofy, która znajduje się w Pałacu Prezydenckim. Następnie prezydent Nawrocki uda się na warszawski Plac Piłsudskiego, gdzie złoży wieńce przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pomnikiem upamiętniającym wszystkie ofiary katastrofy.

Równolegle, pod Pałacem Prezydenckim, gdzie 16 lat temu spontanicznie gromadzili się obywatele, Prawo i Sprawiedliwość zorganizuje swój własny apel pamięci. Później politycy PiS również złożą wieńce przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej na Placu Piłsudskiego.

Nie tylko Warszawa będzie miejscem upamiętnienia. Uroczystości odbędą się także w piątek rano na krakowskim Cmentarzu Rakowickim, gdzie spoczywa część ofiar. W obchodach w Krakowie weźmie udział m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Weźmie on udział w uroczystościach upamiętniających katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem, połączonych z Apelem Pamięci i złożeniem wieńców okolicznościowych na grobach ofiar.

Marsz Pamięci i wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego

Wieczorem, o godzinie 19:00, w archikatedrze warszawskiej odbędzie się msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. W nabożeństwie weźmie udział m.in. prezydent. Po mszy świętej, pod Pałac Prezydencki wyruszy organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość Marsz Pamięci. To coroczne wydarzenie, które gromadzi tysiące osób, które chcą wyrazić swój hołd ofiarom i przypomnieć o znaczeniu katastrofy dla historii Polski.

Marsz tradycyjnie zakończy się pod Pałacem Prezydenckim, gdzie o godzinie 21:00 zaplanowane jest wystąpienie prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.

