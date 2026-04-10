„Tutaj jest ciało, a dziadek jest w niebie”. Wzruszające wyznanie Wassermann

16 lat po Smoleńsku Małgorzata Wassermann dzieli się osobistym bólem i wspomnieniami o ojcu, Zbigniewie Wassermannie.

Wzruszająca historia bratanka, który pyta "Ciociu, co to jest ten dziadek?", ukazuje trwały wpływ tragedii na kolejne pokolenia.

Wassermann apeluje o wspólną pamięć, ale jednocześnie ostro krytykuje zaniedbania państwa po katastrofie, które "mszczą się do dziś".

Odkryj, dlaczego Małgorzata Wassermann uważa, że błędy popełnione po katastrofie smoleńskiej wciąż dzielą Polaków.

Prywatny dramat, który wciąż trwa

Dla Małgorzaty Wassermann, posłanki Prawa i Sprawiedliwości, prawniczki i byłej prokurator, aktywnie zaangażowanej w życie publiczne (znanej m.in. z przewodniczenia sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold) 10 kwietnia to dzień naznaczony głęboką, osobistą stratą. W katastrofie smoleńskiej zginął jej ojciec, Zbigniew Wassermann, wybitny prawnik i polityk, minister-koordynator służb specjalnych w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Jego śmierć pozostawiła pustkę, która nieustannie daje o sobie znać.

– Ja zawsze będę patrzeć na to przez pryzmat mojej prywatnej tragedii. Zawsze będę pamiętać mojego tatę i ten straszny dzień, bo to wraca i musi wracać, zwłaszcza gdy zbliża się rocznica – mówi Małgorzata Wassermann.

Jak dodaje, istnieją dwie płaszczyzny tej pamięci. Jedna, ta prywatna, "pozostaje w jej sercu oraz w sercu jej rodziny", będąc nieustannym przypomnieniem o bliskiej osobie, której zabrakło. Druga dotyczy szerszego kontekstu narodowej tragedii i jej konsekwencji.

„Ciociu, co to jest ten dziadek?” – słowa dziecka chwytają za serce

W rozmowie pojawia się niezwykle poruszający wątek rodzinny, który doskonale obrazuje, jak katastrofa wpłynęła na kolejne pokolenia, pozbawiając dzieci możliwości poznania swoich dziadków.

– Byliśmy kilka razy w święta na grobie taty. Proszę sobie wyobrazić, że mój trzyletni bratanek podszedł do mnie i zapytał: „Ciociu, ale co to jest ten dziadek?” – relacjonuje Wassermann.

Dziecko, które nie miało szansy poznać swojego dziadka, zderza się z tajemnicą śmierci i pamięci w najbardziej niewinny sposób.

– On nie poznał dziadka, siłą rzeczy. Ma trzy lata, chodzi na grób, zdaje sobie sprawę, że to jest coś ważnego, ale jeszcze tego nie rozumie – dodaje Małgorzata Wassermann.

Wtedy padły słowa, które najmocniej oddają dramat rodzin ofiar i ich próbę wyjaśnienia niewytłumaczalnego w sposób przystępny dla najmłodszych:

– To było bardzo rozczulające, kiedy wytłumaczyliśmy mu, że tutaj jest ciało, a dziadek jest w niebie. To są nasze wewnętrzne przeżycia, które na zawsze pozostaną z nami - przekazała.

Apel o wspólną pamięć ponad podziałami

W dniu 16. rocznicy Małgorzata Wassermann zwraca się z apelem do wszystkich Polaków, by na chwilę odłożyć na bok polityczne spory i wspólnie uczcić pamięć ofiar.

– Z szerszej perspektywy powiedziałabym tak: po 16 latach społeczne emocje są już inne. Ludzie mają różne spojrzenie na tę katastrofę – zauważa posłanka. – Mam jednak nadzieję, że mimo wszystko 10 kwietnia odsuną na bok swoje opinie i uwagi związane z bieżącym życiem czy polityką i pomyślą ciepło o tych, którzy zginęli – mówi.

Wassermann wspomina też o niezwykłej solidarności, która ogarnęła Polskę w pierwszych dniach po tragedii, wskazując ją jako wzór.

– Że wrócą pamięcią do tamtego dnia, bo wtedy społeczeństwo polskie zachowało się wspaniale. Ludzie byli bardzo solidarni wobec nas, rodzin, i wobec tych, którzy zginęli – podkreśla. – Chciałabym, żeby 10 kwietnia rzeczywiście był dniem wspólnej i dobrej pamięci, z odstawieniem na bok tego, co nas przy tej katastrofie różni – apeluje Małgorzata Wassermann.

Państwo polskie zawiodło? „Nie sięgnięto po żadne dowody”

W rozmowie nie brakuje też bardzo mocnych ocen działań państwa w początkowym okresie po katastrofie, co, zdaniem Wassermann, miało fatalne konsekwencje dla procesu wyjaśniania.

– Państwo polskie na początkowym etapie nie zrobiło nic, aby wyjaśnić katastrofę smoleńską, a z konsekwencjami tego borykamy się do dziś – stwierdza Wassermann. – Przez pierwsze dwa i pół roku nie sięgnięto po żadne dowody. Skutek był taki, że wyjaśnienie tej katastrofy w sposób prawidłowy stało się po prostu niemożliwe, bo zabrakło materiału do badania – mówi.

Dopiero po długim czasie podjęto pierwsze działania, które okazały się spóźnione.

– Dwa i pół roku – dopiero po takim czasie prokuratorzy po raz pierwszy wyruszyli, by zebrać próbki z wraku i miejsca zdarzenia. Jeżeli chodzi o ślady, to jest to okres, który w zasadzie uniemożliwia rzetelne badanie – tłumaczy posłanka.

Błędy, które mszczą się do dziś i dzielą społeczeństwo

Krytyka dotyczy także kolejnych lat po katastrofie i wpływu zaniedbań na obecny stan debaty publicznej. Wassermann wskazuje na opóźnienia w kluczowych czynnościach śledczych.

– Przypomnę też, że w wyniku ogromnych oporów do większości sekcji doszło praktycznie dopiero sześć–siedem lat po katastrofie – wskazuje Małgorzata Wassermann. – Te sekcje niewiele już wniosły, bo ciała były w stanie rozkładu. Nie ma wraku, nie ma miejsca zdarzenia, nie ma oględzin. Kardynalne błędy popełnione na początku mszczą się i będą się mścić przez całe lata – gorzko podsumowuje. – To one stworzyły pole do podzielenia społeczeństwa. Gdyby wtedy wykonano wszystko tak, jak należało, wyniki byłyby szybko i byłyby jednoznaczne, niezależnie od tego, czy komuś by się podobały, czy nie. Ponieważ tego nie ma, zostało tylko gdybanie. A wtedy, w zależności od wrażliwości człowieka czy tego, które medium uznaje za bardziej wiarygodne, kształtują się poglądy na katastrofę – kończy Wassermann, apelując o refleksję nad konsekwencjami tamtych wydarzeń.

Tragedia, która wciąż wywołuje emocje

Po szesnastu latach od katastrofy smoleńskiej, słowa Małgorzaty Wassermann jasno pokazują, że czas nie zagoił wszystkich ran, a wręcz przeciwnie, utrwalił podziały i poczucie niesprawiedliwości. Apel o wspólną pamięć, wolną od politycznych sporów, zderza się z gorzkim rozliczeniem działań państwa, które, zdaniem posłanki, zaniechało kluczowych czynności. Czy Polacy są w stanie spojrzeć na 10 kwietnia jak na dzień wspólnej zadumy, czy też echa dawnych zaniedbań będą wciąż rezonować w narodowej pamięci? Pytanie to pozostaje otwarte, tak jak otwarta pozostaje rana po tragedii, która zmieniła bieg historii.

